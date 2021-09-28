Вт, 28.09.2021
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Из-за поставок вакцины Johnson & Johnson темпы вакцинации от Covid-19 увеличились

Эва Юхневича ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Поставки вакцин Johnson & Johnson повысили темпы вакцинации от Covid-19, сказала в передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении руководитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Эва Юхневича.

Она сообщила, что к настоящему моменту вакцинацию начали 47,9% жителей Латвии, в том числе 43,8% ее уже завершили.

На прошлой неделе вакцины от Covid-19 получили не менее 38 000 человек, что больше, чем в последнее время, и большую роль в этом сыграли поставки вакцины Johnson & Johnson, которая вводится только один раз.

В настоящее время предыдущая поставка этой вакцины в Латвии израсходована, но сегодня ожидается еще 19 200 доз. В соответствии с графиком поставок в дальнейшем каждую неделю Латвия будет получать 12 600 вакцин этого производителя.

Как сообщалось, в последние дни у пунктов вакцинации во многих торговых центрах выстраивались очереди, что было связано с появлением в пунктах вакцины Johnson & Johnson, так как многие люди ждали доставки именно этой вакцины, которая вводится только один раз.


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