Из-за поставок вакцины Johnson & Johnson темпы вакцинации от Covid-19 увеличились

Она сообщила, что к настоящему моменту вакцинацию начали 47,9% жителей Латвии, в том числе 43,8% ее уже завершили.

На прошлой неделе вакцины от Covid-19 получили не менее 38 000 человек, что больше, чем в последнее время, и большую роль в этом сыграли поставки вакцины Johnson & Johnson, которая вводится только один раз.

В настоящее время предыдущая поставка этой вакцины в Латвии израсходована, но сегодня ожидается еще 19 200 доз. В соответствии с графиком поставок в дальнейшем каждую неделю Латвия будет получать 12 600 вакцин этого производителя.