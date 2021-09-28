Вт, 28.09.2021
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Кристина Тимановская, бегунья
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Министр регионального развития считает, что реформа самоуправлений уже приносит пользу

Министр охраны среды и регионального развития Артурс Томс Плешс. ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Административно-территориальная реформа самоуправлений, в основном завершенная этим летом, уже подтверждает свои преимущества и доказывает, что "вместе мы можем сделать больше", сказал в интервью телеканалу TV3 министр охраны среды и регионального развития Артурс Томс Плешс.

Он отметил, что самоуправлениям, например, удалось уравнять социальные услуги, которые до сих пор были менее доступны в небольших краях.

Отвечая на вопрос, что планируется сделать в краях, где нет центров развития, Плешс согласился с позицией Конституционного суда, согласно которой наличие центра развития является одним из важнейших критериев успешного создания нового края.

Он напомнил, что Министерство охраны среды и регионального развития уже в ходе реформы предложило модель, предполагающую соединение самоуправлений с городами государственного значения, но она не получила политической поддержки. Теперь министерство предложит реализовать эту же идею после следующих выборов.

По словам министра, еще предстоит решить вопрос о том, к какому из центров развития - Мадоне или Резекне - присоединить Варакляны. Министр рассказал, что осенью этого года в Варакляны в этой связи был проведен повторный опрос населения и его результаты должны стать известны в ближайшее время.


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