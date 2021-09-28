Министр регионального развития считает, что реформа самоуправлений уже приносит пользу

Он отметил, что самоуправлениям, например, удалось уравнять социальные услуги, которые до сих пор были менее доступны в небольших краях.

Отвечая на вопрос, что планируется сделать в краях, где нет центров развития, Плешс согласился с позицией Конституционного суда, согласно которой наличие центра развития является одним из важнейших критериев успешного создания нового края.

Он напомнил, что Министерство охраны среды и регионального развития уже в ходе реформы предложило модель, предполагающую соединение самоуправлений с городами государственного значения, но она не получила политической поддержки. Теперь министерство предложит реализовать эту же идею после следующих выборов.