Как снять макияж, не навредив коже? 7 рекомендаций

При выборе очищающих средств для лица следует принимать во внимание, как часто используется декоративная косметика и насколько толстым слоем она наносится. Летний макияж - легкая тушь для ресниц и тонкий слой тонального крема или CC-крема можно удалить молочком, а для снятия вечернего макияжа понадобится молочко и мицеллярная вода или двухфазное средство, а также, возможно, дополнительно понадобится пенка для лица или гель. B "aрсенале" для очищения лица также должен включать несколько ватных дисков и чистое полотенце, а также различные увлажняющие средства - кремы, сыворотки, эмульсии, маски для лица для восстановления pH и микрофлоры кожи лица в заключение процедуры.

Ценные "фишки" для снятия макияжа

1. Позаботьтесь об освещении. Для эффективного удаления косметики необходимо хорошее освещение или дневной свет и зеркало. Если необходимо снять изрядный слой макияжа, выберите подходящее место, где сможете разложить все средства по уходу за лицом и не спеша заняться собой.

2. Оцените, что следует сделать. Легкий макияж можно удалить молочком, которое наносится пальцами на кожу лица, а затем смывается водой. В свою очередь, для снятия более тяжелого макияжа понадобится несколько ватных дисков, а также дополнительно специальные жирные средства для снятия косметики и/или мицеллярная вода.

3. Начинайте с самого яркого или самого обильного. Прежде всего очистите глаза или губы, т. е. начните с той зоны лица, где больше всего нанесен макияж. Если используется карандаш для глаз, лайнер или водостойкая тушь для ресниц, можно увлажнить вату в двухфазном средстве или мицеллярной воде и подержать ее подольше. После этого с помощью молочка сможете легко удалить остатки макияжа (карандаш для бровей, тональный крем, румяна и т. д.).

4. Уделите внимание ресницам. Нередко женщины оставляют приклеенные ресницы на следующий день, потому что часто они крепко держатся на веке. Так можно делать, однако, как уже было ранее упомянуто, желательно снимать макияж полностью. Если есть желание оставить ресницы, то следует удалить всю косметику, не касаясь линии век. Если желаете снять ресницы, лучше всего воспользоваться специальными средствами, предназначенными для этой цели, или жирное молочко.

Если ресницы - нарощены, женщины обычно избегают использования лайнеров или теней, потому что в этом случае косметику следует удалять очень осторожно, не касаясь линии ресниц.

5. Не торопитесь. Помните, что макияж не снять с одного раза. Не трите и не дергайте ресницы, если при помощи какого-либо из упомянутых средств не удается удалить тушь, тени или лайнер. Вместо этого наберитесь терпения и попытайтесь снова еще раз нежно удалить их. Пропитанный средством ватный тампон можно подержать на глазах на десять секунд дольше, таким образом оказывая действие на слой макияжа. Возможно, процедуру придется повторить несколько раз.

6. Смойте остатки. После снятия макияжа специальными средствами лицо умывают водой или дополнительно пользуясь гелем или пенкой для лица, смывая таким образом оставшиеся частички косметических средств. Это особенно важно делать после использования мицеллярного средства, поскольку оно содержит "мицеллы" или вещества, которые смягчают кожу и в долгосрочной перспективе могут повлиять на состояние кожи лица, если после использования этой воды кожа не получит должного ухода. Если не смывать мицеллярную воду регулярно, это может вызвать купероз, акне, а кожа может стать слишком чувствительной.

7. Поухаживайте за собой. Помните, что косметика сушит кожу и может ускорить процессы старения, поэтому важно не только очищать, но и питать кожу средствами, содержащими гиалуроновую кислоту, витамин Е, коллаген и другие ценные вещества, отвечающими за сохранение уровня влажности и эластичности кожи. Сразу после удаления косметики увлажните кожу лосьоном или тоником, стабилизируя таким образом уровень pH кожи. Затем: