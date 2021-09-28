Вт, 28.09.2021
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Август Ханнинг, бывший член правления PNB Banka

Минздрав может разрешить родителям посещать мероприятия в "зеленом" режиме вместе с детьми

ФОТО: Shutterstock

Министерство здравоохранения предлагает разрешить родителям посещать мероприятия в "зеленом" режиме вместе с детьми в возрасте до 12 лет, вакцинация которых не проводится, создав для них отдельные зоны безопасности, сообщила агентству LETA представитель Минздрава Синтия Гулбе.

В настоящее время в "зеленом" режиме не установлено никаких дополнительных эпидемиологических мер безопасности, так как он предназначен для полностью привитых или переболевших коронавирусом людей. С учетом того, что детей до 12 лет не прививают, невозможно обеспечить их участие в "зеленом" режиме эпидемиологически безопасным способом.

Поэтому Минздрав призывает поставщиков услуг и организаторов мероприятий в "зеленом" режиме обеспечить предназначенную для семей безопасную среду, где будут соблюдаться основные меры эпидемиологической безопасности - двухметровая дистанция и ношение масок (за исключением общепита). Например, в театрах для семей с детьми можно организовать рассадку с соблюдением дистанции, а в заведениях общепита - семейные столики, которые расположены на расстоянии от остальных.

Чтобы расширить возможности семей с детьми получать услуги и в частично безопасном "желтом" режиме, и в безопасном "зеленом", Минздрав также предлагает изменить условия тестирования. Планируется, что эти услуги смогут получать также дети старше 12 лет, используя негативный результат скрининга на Covid-19 в школе. Для посещения мероприятия он будет действителен в течение 72 часов.


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