Минздрав может разрешить родителям посещать мероприятия в "зеленом" режиме вместе с детьми

В настоящее время в "зеленом" режиме не установлено никаких дополнительных эпидемиологических мер безопасности, так как он предназначен для полностью привитых или переболевших коронавирусом людей. С учетом того, что детей до 12 лет не прививают, невозможно обеспечить их участие в "зеленом" режиме эпидемиологически безопасным способом.

Поэтому Минздрав призывает поставщиков услуг и организаторов мероприятий в "зеленом" режиме обеспечить предназначенную для семей безопасную среду, где будут соблюдаться основные меры эпидемиологической безопасности - двухметровая дистанция и ношение масок (за исключением общепита). Например, в театрах для семей с детьми можно организовать рассадку с соблюдением дистанции, а в заведениях общепита - семейные столики, которые расположены на расстоянии от остальных.