Минздрав может разрешить родителям посещать мероприятия в "зеленом" режиме вместе с детьми

В настоящее время в "зеленом" режиме не установлено никаких дополнительных эпидемиологических мер безопасности, так как он предназначен для полностью привитых или переболевших коронавирусом людей. С учетом того, что детей до 12 лет не прививают, невозможно обеспечить их участие в "зеленом" режиме эпидемиологически безопасным способом.
Поэтому Минздрав призывает поставщиков услуг и организаторов мероприятий в "зеленом" режиме обеспечить предназначенную для семей безопасную среду, где будут соблюдаться основные меры эпидемиологической безопасности - двухметровая дистанция и ношение масок (за исключением общепита). Например, в театрах для семей с детьми можно организовать рассадку с соблюдением дистанции, а в заведениях общепита - семейные столики, которые расположены на расстоянии от остальных.
Чтобы расширить возможности семей с детьми получать услуги и в частично безопасном "желтом" режиме, и в безопасном "зеленом", Минздрав также предлагает изменить условия тестирования. Планируется, что эти услуги смогут получать также дети старше 12 лет, используя негативный результат скрининга на Covid-19 в школе. Для посещения мероприятия он будет действителен в течение 72 часов.