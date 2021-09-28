Главный свадебный трофей Латвии - готовы побороться?

Подача заявок на конкурс открыта с 30 сентября и продлится до 31 января

Весь февраль будет работать жюри конкурса, состоящее из самых опытных и успешных представителей отрасли, - оценивать презентации участников, которые прошли конкурсный отбор. В премии LKA 31 номинация, а так же восемь номинаций будут в онлайн голосовании - для участников это дополнительный шанс на успех и победу. Уже известно, что Гала-вечер пройдет 10 марта, а вот место проведения станет для всех сюрпризом. "Скажу лишь одно: это будет в одном из красивейших мест Риги! Если, конечно, нас опять не закроют. Но даже в этом случае, у нас есть план Б, мы все продумали!" - отмечает Яна.

Счастливы вместе

Эта история о поддержке и о вдохновении. О том, как в сложные времена важно протянуть ближнему руку, подставить плечо и вместе найти выход даже из безнадежной ситуации.

"Чтобы творить и создавать, надо понимать, ради кого и чего ты это делаешь. Мои главные вдохновители - все наши коллеги. Я вижу их работоспособность, потенциал, талант, какие крутые проекты они делают. Вот что меня заряжает, дает силы двигаться дальше! Среди них нет конкурентов - только друзья, с которыми я готова покорять новые вершины и реализовывать самые крутые задумки! А ежедневную поддержку я получаю от Кристины, конечно же. Я сразу увидела в ней единомышленника, мы с ней всегда на одной волне".