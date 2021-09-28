Вт, 28.09.2021
Конечно, каждый может индивидуализировать свою маску, но помните, что мы видим свою маску только в зеркале, а другие наблюдают ее постоянно. Янис Айзпорс, руководитель отдела коммуникации Министерства образования и науки о масках в школах
Янис Айзпорс, руководитель отдела коммуникации Министерства образования и науки о масках в школах

Главный свадебный трофей Латвии - готовы побороться?

ФОТО: Пресс-фото

Сколько ярких, дерзких идей приходит нам в голову и… вскоре бесследно испаряются без надежды на реализацию. Но это не про Яну Милле. Ее история о том, как во время жесткого локдауна, когда люди теряли бизнес, работу, благополучие, Яна придумала и сделала: вместе со своей подругой и единомышленницей Кристиной Гурвич создала Latvijas Kāzu asociācija (LKA) и объявила об учреждении Гран-при свадебной индустрии Латвии - профессиональной премии Latvian Wedding Awards.

Главная цель LKA - формирование свадебной культуры в Латвии, объединение профессионалов и выбор лучших специалистов индустрии. Яна не сомневается, что время выбрано правильно: пережившая тяжелые времена латвийская свадебная индустрия нуждается в сообществе, коллективной поддержке и защите своих интересов. Также Ассоциация займется просветительской работой: будет рассказывать и показывать людям, что такое

действительно качественная свадьба, организованная настоящими профессионалами.

И таким образом поднимать индустрию на новый качественный уровень, ведь свадьба - это всегда уникальная, незабываемая история.

LKA открыла свой виртуальный дом - https://lwa.lv - и приглашает всех в гости, чтобы узнать больше о предстоящем грандиозном мероприятии – первой профессиональной премии Latvian Wedding Awards. Для специалистов индустрии это не только престижная награда, но и возможность заявить о себе на рынке, расширить свою клиентскую базу и развивать свой бизнес.

"В Латвии много крутых специалистов, талантливых свадебных организаторов, - рассказывает Яна. - О них должны узнать люди, их труд и способности надо оценить! Я хочу, чтобы у каждого профессионала нашей индустрии была такая возможность. Поэтому приглашаю всех на сайт LKA ознакомиться с правилами участия, критериями отбора в каждую номинацию, при необходимости связаться с нами, задать вопросы и побороться за главный свадебный трофей Латвии и статус лидера отрасли".

Подача заявок на конкурс открыта с 30 сентября и продлится до 31 января

Весь февраль будет работать жюри конкурса, состоящее из самых опытных и успешных представителей отрасли, - оценивать презентации участников, которые прошли конкурсный отбор. В премии LKA 31 номинация, а так же восемь номинаций будут в онлайн голосовании - для участников это дополнительный шанс на успех и победу. Уже известно, что Гала-вечер пройдет 10 марта, а вот место проведения станет для всех сюрпризом. "Скажу лишь одно: это будет в одном из красивейших мест Риги! Если, конечно, нас опять не закроют. Но даже в этом случае, у нас есть план Б, мы все продумали!" - отмечает Яна. 

Счастливы вместе

Эта история о поддержке и о вдохновении. О том, как в сложные времена важно протянуть ближнему руку, подставить плечо и вместе найти выход даже из безнадежной ситуации.

"Чтобы творить и создавать, надо понимать, ради кого и чего ты это делаешь. Мои главные вдохновители - все наши коллеги. Я вижу их работоспособность, потенциал, талант, какие крутые проекты они делают. Вот что меня заряжает, дает силы двигаться дальше! Среди них нет конкурентов - только друзья, с которыми я готова покорять новые вершины и реализовывать самые крутые задумки! А ежедневную поддержку я получаю от Кристины, конечно же. Я сразу увидела в ней единомышленника, мы с ней всегда на одной волне".

Это лето выдалось во всех смыслах жарким. Два года люди жили без больших, ярких мероприятий, откладывали свадьбы. И вот долгожданная свобода, а для специалистов свадебной индустрии - работа нон-стоп, без выходных. "Я счастлива, что после падений всегда есть взлеты, это нормальное течение жизни и развитие бизнеса. Еще в прошлом году я загадывала, чтобы было больше свадеб, в этот сезон реальность превысила все мои ожидания! Счастье - для меня это не просто красивое слово. Я хочу делать людей счастливыми. И не только молодоженов на свадьбе, но и всех моих коллег. Для этого мы и создали Ассоциацию. Это наш общий дом, где мы будем делиться опытом, вместе творить, помогать друг другу, реализовывать новые проекты. В эту пандемию мы выжили благодаря тому, что поддерживали друг друга, придумывали совместные проекты и верили, что кризис закончится и мы снова будем создавать волшебство!"


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