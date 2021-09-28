Портал сообщил о проблемах у бывшего диктора LNT: он спит в подъезде

Портал Sejas на прошлой неделе получил фото очевидца, на котором видно, что в подъезде спят мужчина с женщиной. Возможно, видимые на фото люди - Иво Голдманис с подругой.

Очевидец указывает, что Голдманис с подругой ночуют в подъезде у квартиры его матери или на чердаке дома, их часто видят бродящими по округе в поисках возможности выпить.

В свою очередь портал Kas Jauns сообщил, что по месту жительства были вызваны и полицейские.

ФОТО: Фото очевидца

Издание связалось с коллегами Голдманиса - многолетняя руководитель новостной службы LNT Инесе Карклияня указала, что "Иво сто лет не встречала и ничего о нем не слышала", кроме того, его нет в чате бывших коллег в WhatsApp.

В свою очередь спортивный журналист Эдгар Барбакс признал, что последний раз контактировал с Голдманисом месяц назад и тогда он "определенно не сдался". "Думаю, мы все - бывшие коллеги и друзья - открыты для помощи, ему не нужно беспокоиться по поводу того, что кто-то не захочет помочь, но вообще человек должен сперва сам захотеть себе помочь, чтобы это могли сделать другие", - указал изданию Бабракс.