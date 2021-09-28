В Эстонии автомобиль протаранил приехавшую на место аварии полицейскую машину

В 17.14 в полицию сообщили, что на автобусной остановке Нылваку в поселке Лаагри произошло столкновение двух автомобилей. Прибыв на место аварии, автомобиль припарковался в крайнем правом ряду, включив аварийную сигнализацию. Около 18.00 Volkswagen Crafter врезался в припаркованную патрульную машину. Полицейский автомобиль, в свою очередь, от полученного удара врезался в Škoda, которая попала в первую аварию.

В момент аварии 47-летний полицейский сидел на водительском месте патрульной машины, он пострадал в результате столкновения. Скорая помощь доставила его в больницу для проверки здоровья.

По первоначальным данным, по словам 41-летнего мужчины, который управлял автомобилем Volkswagen, авария произошла из-за того, что он ел во время вождения и поэтому не заметил остановившуюся патрульную машину. С целью выявления возможного опьянения мужчину доставили на экспертизу и задержали.

Глава Пыхьяской префектуры Вальдо Пыдер подчеркнул, что все посторонние действия, отвлекающие внимание водителя от безопасного вождения, включая прием пищи, запрещены.