В Эстонии автомобиль протаранил приехавшую на место аварии полицейскую машину

В 17.14 в полицию сообщили, что на автобусной остановке Нылваку в поселке Лаагри произошло столкновение двух автомобилей. Прибыв на место аварии, автомобиль припарковался в крайнем правом ряду, включив аварийную сигнализацию. Около 18.00 Volkswagen Crafter врезался в припаркованную патрульную машину. Полицейский автомобиль, в свою очередь, от полученного удара врезался в Škoda, которая попала в первую аварию.
В момент аварии 47-летний полицейский сидел на водительском месте патрульной машины, он пострадал в результате столкновения. Скорая помощь доставила его в больницу для проверки здоровья.
По первоначальным данным, по словам 41-летнего мужчины, который управлял автомобилем Volkswagen, авария произошла из-за того, что он ел во время вождения и поэтому не заметил остановившуюся патрульную машину. С целью выявления возможного опьянения мужчину доставили на экспертизу и задержали.
Глава Пыхьяской префектуры Вальдо Пыдер подчеркнул, что все посторонние действия, отвлекающие внимание водителя от безопасного вождения, включая прием пищи, запрещены.
"Часто водители не осознают, насколько посторонние действия за рулем препятствуют управлению автомобилем и создают опасные дорожные ситуации. Если внимание водителя занято другими делами, его скорость реакции и острое поле зрения уменьшатся, а, значит, вероятность попасть в аварию или ее спровоцировать увеличится", - предупредил Пыдер.