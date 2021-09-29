Ср, 29.09.2021
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Тыну Грюнберг, председатель правления Rail Balticа Estonia

Видео ⟩ В Пурвциемсе полицейские помогли беременной быстрее добраться до роддома

Беременная женщина ФОТО: Lita Krone/LETA

В Риге в микрорайоне Пурвциемс правоохранители помогли паре быстрее добраться до роддома, так как у будущей матери начались роды, сообщает программа Degpunktā.

Незадолго до полуночи на границе Плявниеки и Пурвциемса, на улице Аугуста Деглава, полицию остановил водитель автомобиля, которому явно требовалась помощь. Как выяснилось, у женщины начались роды. Сотрудники полиции согласились сопроводить молодую пару в родильный дом.

Дорога протяженностью около пяти километров в сопровождении полицейских заняла всего шесть минут. Сопроводив будущую маму в медицинское учреждение, молодой человек позже вернулся к сотрудникам полиции, подтвердил, что роды действительно начались, и поблагодарил их за отзывчивость и помощь.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке


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