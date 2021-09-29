Видео ⟩ В Пурвциемсе полицейские помогли беременной быстрее добраться до роддома
В Риге в микрорайоне Пурвциемс правоохранители помогли паре быстрее добраться до роддома, так как у будущей матери начались роды, сообщает программа Degpunktā.
В Риге в микрорайоне Пурвциемс правоохранители помогли паре быстрее добраться до роддома, так как у будущей матери начались роды, сообщает программа Degpunktā.
Незадолго до полуночи на границе Плявниеки и Пурвциемса, на улице Аугуста Деглава, полицию остановил водитель автомобиля, которому явно требовалась помощь. Как выяснилось, у женщины начались роды. Сотрудники полиции согласились сопроводить молодую пару в родильный дом.
Дорога протяженностью около пяти километров в сопровождении полицейских заняла всего шесть минут. Сопроводив будущую маму в медицинское учреждение, молодой человек позже вернулся к сотрудникам полиции, подтвердил, что роды действительно начались, и поблагодарил их за отзывчивость и помощь.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке