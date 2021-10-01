Пт, 1.10.2021
Принятое правительством новое регулирование по управлению Covid-19, предусматривающее обязательную вакцинацию в отдельных профессиях, - легитимный способ, как снизить в Латвии распространение коронавируса. Юрис Янсонс, омбудсмен
Юрис Янсонс, омбудсмен

Рынок недвижимости стран Балтии растет во время потрясений

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

​Сейчас интересное время для развития индустрии недвижимости, поскольку все признаки указывают на то, что влияние пандемии Covid-19 на рынок недвижимости закончилось, считает исполнительный директор компании по развитию недвижимости Pro Kapital в Латвии Ольга Рудзика.

По ее мнению, хотя пандемия и оказала и продолжает оказывать значительное влияние на мировую экономику, сфера недвижимости от этого может извлечь наибольшую выгоду. Из-за ограничений люди проводили дома больше времени, чем когда-либо прежде, что побуждало их оценить среду обитания и вкладывать средства в улучшение ее качества. Жилищный сектор устойчив к вызовам, создаваемым пандемией, поскольку основные двигатели рынка – доступность, финансирование и ожидания – по-прежнему остаются высокими.

Рынок недвижимости в балтийских столицах растет, и, по мнению аналитиков, замедления этого роста не ожидается. По крайней мере, не скоро.

Перспективы на 2021 год дают основание для оптимизма инвесторов

По данным Ober-Haus, цена одного квадратного метра квартиры в Таллинне в прошлом году выросла на 4,9%, в Вильнюсе – на 4,8%, при этом эксперты рынка ожидают, что рост цен продолжится в среднем на 7-8%.

Только в Риге в прошлом году произошло небольшое снижение на 0,9%, чему способствовало снижение цен на серийные квартиры.

В конце 2020 года цена одного квадратного метра квартиры в новостройках в центре Риги и Вецриге колебалась от 1800 до 4000 евро за квадратный метр, а цена на новые эксклюзивные квартиры превышала 5000-7000 евро за квадратный метр.

В Таллинне в домах с лучшими видами или особыми архитектурными решениями цены могут превышать 3500 евро за квадратный метр, хорошо реновированные квартиры в Старом городе стоят от 3000 до 4500 евро за квадратный метр.

Цены на аналогичные квартиры в престижных районах Вильнюса колеблются от 2000 до 4000 евро за квадратный метр, а в центре и Старом городе достигали даже 4800 евро за квадратный метр.

В ближайшие годы можно ожидать, что цены на квартиры в столицах стран Балтии, с наиболее вероятной окупаемостью инвестиций в долгосрочной перспективе, придут к общему знаменателю и продолжат расти.

Рынок недвижимости предлагает различные инвестиционные возможности

Наряду с активностью рынка недвижимости растет интерес частных и портфельных инвесторов к устойчивым долгосрочным инвестициям. В Балтии, как и во всем мире, люди и предприятия предпочитают инвестировать в высококачественную недвижимость, потому что такие объекты могут не только сохранять высокую стоимость, но и становиться дороже. Покупка недвижимости – один из самых проверенных временем способов диверсифицировать риски. Мы видим, что все больше и больше людей предпочитают инвестировать в недвижимость, не только улучшая качество своей жизни, но и делая продуманные инвестиции в свое будущее.

Зачем смотреть на рынок недвижимости Риги?

Высокая рыночная активность, объем вновь выданных кредитов, рост цен на квартиры и растущие ожидания в отношении будущего изменения цен говорят о том, что население не переоценивает долгосрочную угрозу пандемии. Особенно в Литве и Эстонии. В то же время Covid-19 оказал значительное влияние на политику банковского кредитования в Латвии. Вместе с рациональным, осмотрительным поведением заемщиков, плохой кредитной историей, недостаточным уровнем сбережений или низким доходом рынок ипотеки замедляет и активность на рынке недвижимости в Латвии. Рига с богатой культурой и архитектурой, с прекрасным географическим положением может предложить очень разнообразные и многообещающие возможности для долгосрочных инвестиций не только для местных, но и для иностранных инвесторов.

Наиболее высоко оцениваемую недвижимость в Риге чаще всего покупают местные жители разных поколений в качестве постоянного места жительства. Другая большая группа – это иностранцы из западных стран, у которых в Латвии есть предприятие или другие деловые связи, требующие регулярного присутствия. Растет также и число таких сделок, когда компании покупают недвижимость для сдачи ее в аренду. Повышению активности инвесторов и девелоперов в сегменте арендного жилья способствовал новый Закон об аренде жилой недвижимости, который вступил в силу 1 мая. Он помогает регулировать рынок аренды, способствует развитию и обслуживанию новой арендуемой недвижимости и сокращает теневую экономику.

Одно из самых безопасных долгосрочных вложений с очень хорошей доходностью

На некоторых развивающихся рынках наблюдается проблема со снижением темпов роста, потрясениями, снижением цен на товары и колебанием валютных курсов. Вот почему инвесторы обращаются к Европе, чтобы диверсифицировать свои риски. Рынок недвижимости в странах Балтии все еще новый и развивается, а это также означает, что цены на недвижимость будут продолжать рост еще долгое время. С 2020 года рентабельность инвестиций во всех трех столицах относительно схожа и составляет в среднем 5%, что считается очень хорошей доходностью.

Как выбрать ценную недвижимость в Балтии?

Тот факт, что рынки недвижимости в балтийских столицах после восстановления независимости все еще относительно новы и постоянно развиваются, означает, что наиболее ценные территории, которые уже давно созданы в самых известных городах Европы, здесь могут быть еще не полностью освоены. Например, в Риге, Таллинне и Вильнюсе несколько территорий в лучших местах еще не развиты. Их развитие повысит ценность как этих мест, так и прилегающих территорий.

Чтобы инвестировать в страны Балтии, необходимо смотреть на перспективы развития региона и использовать подход сравнения продаж. Он определяет рыночную стоимость недвижимости, используя последние данные о продажах других аналогичных объектов. Следует подчеркнуть, что при определении рыночной стоимости имущества большое значение имеет статус прав собственности, обременения и ограничения на использование, поскольку зарегистрированное обременение значительно снижает стоимость имущества.

Столицы стран Балтии характеризуются относительно одинаковым спросом на новые квартиры, поскольку большая часть жилого фонда была построена в период с 1960 по 1990 год. Стоимость нового жилья высока, и по мере повышения уровня жизни люди хотят жить в новых районах. На рынке недвижимости Балтии наблюдается тенденция роста, и, учитывая возможности местных рынков, это очень хорошее время для дальновидных вложений. Новые балтийские рынки купли-продажи предлагают инвесторам более устойчивую бизнес-модель в нынешние времена неопределенности и в долгосрочной перспективе. 


НАВЕРХ
Back