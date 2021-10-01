Рынок недвижимости стран Балтии растет во время потрясений

В Таллинне в домах с лучшими видами или особыми архитектурными решениями цены могут превышать 3500 евро за квадратный метр, хорошо реновированные квартиры в Старом городе стоят от 3000 до 4500 евро за квадратный метр.

Цены на аналогичные квартиры в престижных районах Вильнюса колеблются от 2000 до 4000 евро за квадратный метр, а в центре и Старом городе достигали даже 4800 евро за квадратный метр.

В ближайшие годы можно ожидать, что цены на квартиры в столицах стран Балтии, с наиболее вероятной окупаемостью инвестиций в долгосрочной перспективе, придут к общему знаменателю и продолжат расти.

Рынок недвижимости предлагает различные инвестиционные возможности

Наряду с активностью рынка недвижимости растет интерес частных и портфельных инвесторов к устойчивым долгосрочным инвестициям. В Балтии, как и во всем мире, люди и предприятия предпочитают инвестировать в высококачественную недвижимость, потому что такие объекты могут не только сохранять высокую стоимость, но и становиться дороже. Покупка недвижимости – один из самых проверенных временем способов диверсифицировать риски. Мы видим, что все больше и больше людей предпочитают инвестировать в недвижимость, не только улучшая качество своей жизни, но и делая продуманные инвестиции в свое будущее.

Зачем смотреть на рынок недвижимости Риги?

Высокая рыночная активность, объем вновь выданных кредитов, рост цен на квартиры и растущие ожидания в отношении будущего изменения цен говорят о том, что население не переоценивает долгосрочную угрозу пандемии. Особенно в Литве и Эстонии. В то же время Covid-19 оказал значительное влияние на политику банковского кредитования в Латвии. Вместе с рациональным, осмотрительным поведением заемщиков, плохой кредитной историей, недостаточным уровнем сбережений или низким доходом рынок ипотеки замедляет и активность на рынке недвижимости в Латвии. Рига с богатой культурой и архитектурой, с прекрасным географическим положением может предложить очень разнообразные и многообещающие возможности для долгосрочных инвестиций не только для местных, но и для иностранных инвесторов.

Наиболее высоко оцениваемую недвижимость в Риге чаще всего покупают местные жители разных поколений в качестве постоянного места жительства. Другая большая группа – это иностранцы из западных стран, у которых в Латвии есть предприятие или другие деловые связи, требующие регулярного присутствия. Растет также и число таких сделок, когда компании покупают недвижимость для сдачи ее в аренду. Повышению активности инвесторов и девелоперов в сегменте арендного жилья способствовал новый Закон об аренде жилой недвижимости, который вступил в силу 1 мая. Он помогает регулировать рынок аренды, способствует развитию и обслуживанию новой арендуемой недвижимости и сокращает теневую экономику.

Одно из самых безопасных долгосрочных вложений с очень хорошей доходностью