Почему свеклу нужно запекать в фольге, а не варить?
Свекла - невероятно вкусный и полезный овощ. Обычно мы ее сначала варим и только тогда продолжаем готовку. Но знали ли вы, что свеклу лучше запекать, а не варить?
Свекла - невероятно вкусный и полезный овощ. Обычно мы ее сначала варим и только тогда продолжаем готовку. Но знали ли вы, что свеклу лучше запекать, а не варить?
Преимущество запекания свеклы в том, что так она не пускает сок и таким образом сохраняет максимально насыщенный вкус.
Что нужно делать? Свеклу тщательно промойте, протрите и заверните в фольгу. Затем отправьте ее "греться" при 180 градусах в заранее разогретую духовку.
Свеклу небольшого размера следует запекать около часа. Готовность можно проверить при помощи зубочистки, но будьте осторожны и следите за горячим паром, исходящим от фольги.