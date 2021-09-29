Ср, 29.09.2021
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Янис Цитсковскис, директор Госканцелярии

Почему свеклу нужно запекать в фольге, а не варить?

ФОТО: iva/Shutterstock.com

Свекла - невероятно вкусный и полезный овощ. Обычно мы ее сначала варим и только тогда продолжаем готовку. Но знали ли вы, что свеклу лучше запекать, а не варить? 

Преимущество запекания свеклы в том, что так она не пускает сок и таким образом сохраняет максимально насыщенный вкус. 

Что нужно делать? Свеклу тщательно промойте, протрите и заверните в фольгу. Затем отправьте ее "греться" при 180 градусах в заранее разогретую духовку. 

Свеклу небольшого размера следует запекать около часа. Готовность можно проверить при помощи зубочистки, но будьте осторожны и следите за горячим паром, исходящим от фольги. 


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