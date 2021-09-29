Рижан приглашают проголосовать за дизайн остановок в столице

В ближайшие годы в Риге планируется заменить большинство устаревших остановок общественного транспорта на более удобные,

отвечающие современным требованиям, а также установить навесы новой конструкции там, где их раньше не было. После обобщения предложений горожан будет доработан дизайн и созданы прототипы.

"Всего в городе около 1700 остановок общественного транспорта, из них только около трети оборудованы навесами. Некоторые остановки были построены в советские времена и устарели не только технически, но и морально", - сказал вице-мэр столицы Вилнис Кирсис.

При этом навесы должны быть визуально интегрированы в городскую среду, защищать от дождя, ветра и солнца, быть доступными для пожилых людей, родителей с колясками и инвалидов, оборудованы удобными скамейками.

Три типа навесов

В зависимости от загруженности остановок и местонахождения в городе планируется установить навесы трех разных типов:

с задней, боковыми стенками и крышей,

с задней стенкой и крышей

или только с крышей.

Навесы с задней стенкой и крышей могут иметь небольшие боковые стенки, обеспечивающие защиту от ветра. Навесы только с крышей предназначены для особо узких мест.

Сколько ждать?

В настоящее время предприятие JCDecaux установило около 500 навесов на 392 остановках. Согласно текущим договорам, к 2024 году предприятие должно будет установить 300 навесов, из них 297 уже установлены, а к 2034 году нужно установить 320 навесов, из которых установлена примерно половина. Столичный департамент транспорта установил 133 навеса различной конструкции, но они морально и физически устарели.

На данный момент выбрано 148 мест, где в первую очередь необходимо установить новые навесы. Из них 42 отобраны Минсообщения, 58 - места, где прежние навесы демонтированы, 48 - места, рекомендованные организациями по развитию микрорайонов.

По оценкам думы, навесы необходимы на 500 остановках. На каждой остановке арендуемая площадь рекламного объекта может составлять два квадратных метра.

Как сообщалось, по окончании срока размещения временных построек предприятие наружной рекламы JCDecaux в этом году демонтировало несколько десятков навесов на остановках общественного транспорта по всей Риге.

ФОТО: riga.lv

ФОТО: riga.lv