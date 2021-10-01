Тунберг публично высмеяла Бориса Джонсона. При чем здесь объятия кроликов?

Тунберг включила в свою речь часто используемые Джонсоном высказывания building back better и expensive bunny hugging, указав, что в повестке дня правящих политиков лишь "пустые слова и обещания".

Словосочетанием bunny hugging или в буквальном смысле "обнимание кроликов" Джонсон указывал на громкие действия климатических активистов, которые прямым и практическим образом не меняют жизнь людей. Однако Тунберг после появления этого высказывания написала в Twitter, что сама является "bunny hugger".

Видео: Выступление Греты Тунберг

В свою очередь инициированная ООН стратегия Building Back Better (ВВВ) используется во всем мире как "зонтичный термин" для долгосрочных действий по снижению рисков глобального потепления и последствий различных природных или техногенных катастроф.

Активистка призывает людей не терять надежду в борьбе за здоровую планету в тени глобального потепления.

"Изменения [в нашем распоряжении] не только возможны, но и обязательны", - говорит Тунберг.

Большинство европейских стран уже поставили перед собой амбициозные цели по сокращению выбросов.

Аналитики говорят, что Китай, например, пообещал не строить новые угольные электростанции, потенциально сократив выбросы метана на 30% к 2030 году. Великобритания обещает сократить выбросы на 78% к 2035 году. К сожалению, реальная картина не выглядит позитивной. В планах нынешнего британского правительства предусматривается менее четверти от необходимых для достижения цели сокращений. Джонсон же обещает принять меры на саммите по климату COP26 в Глазго в ноябре.

У Тунберг в прошлом уже были столкновения с политическими лидерами, инициативы которых, по ее мнению, не способствуют решению проблемы изменения климата.

Дональд Трамп однажды написал о ней в Twitter: "Грете следует поработать над управлением гневом и сходить на какое-нибудь старое доброе кино с другом. Мир, Грета, мир!"