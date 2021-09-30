Опрос: русскоязычные чаще делают прививку, чтобы путешествовать; латыши - чтобы защитить себя

В отличие от других европейских стран, в Латвии люди больше озабочены своим, а не общественным благом, свидетельствуют результаты последнего опроса центра исследований общественного мнения SKDS об осведомленности латвийской общественности, а также об отношении к Covid-19 и вакцинации.

Большинство, или 70% респондентов заявили, что они сделали прививку, чтобы защитить себя от опасного вируса, 57% - для защиты родственников и других людей и 54% - для помощи в прекращении пандемии. Кроме того, 47% вакцинировались для посещения различных общественных мест и мероприятий, 40% - для поездок и 30% - для возвращения к нормальной профессиональной жизни.

В свою очередь, 7% сделали прививку из-за давления правительства, 6% - по другим причинам, а 1% было сложно назвать причины, почему они сделали прививку.

Если сравнивать ответы латышского и русскоязычного населения, то 73% латышскоязычных респондентов указали причину "защитить себя от опасного вируса", а среди русскоязычных респондентов такую причину указали 63%. Прививку для защиты других людей сделали 62% латышей и 47% русскоязычных.

Для посещения публичных мероприятий и мест прививку сделали 48% латышей и 46% русскоязычных, для того, чтобы иметь возможность путешествовать - 36% респондентов, говорящих на латышском языке, и 50% русскоязычных.

75% респондентов считают, что информация о вакцинации в Латвии достаточно доступна. Информацию о Covid-19 считают достаточно доступной 64% респондентов.

На вопрос о том, что более опасно для здоровья - заразиться Covid-19 или сделать прививку от него - 54% респондентов ответили, что, что заразиться вирусом опаснее, а 24% считают наоборот.

Директор SKDS Арнис Кактиньш считает, что охват вакцинацией в стране тесно связан с уровнем образования и доходов. Он также пришел к выводу, что жители Латвии более эгоистичны и делают прививку в первую очередь для себя, в то время как в Европейском союзе люди больше ориентирована на коллективные действия по борьбе с вирусом.