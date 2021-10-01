Полиция: контроль за соблюдением ковид-ограничений станет строже
С ростом заболеваемости Covid-19 в Латвии усилится и контроль за соблюдением ограничений, заявил начальник Государственной полиции Арманд Рукс в передаче LTV Rīta panorāma.
С ростом заболеваемости Covid-19 в Латвии усилится и контроль за соблюдением ограничений, заявил начальник Государственной полиции Арманд Рукс в передаче LTV Rīta panorāma.
Отвечая на критику инфекционистов о необходимости более строгого контроля за ограничениями, Рукс согласился, что следует искать все возможные способы снижения быстрого распространения инфекции.
По словам Рукса, цель Полиции не состоит в том, чтобы ходить за людьми и контролировать каждый шаг. Всегда необходимо учитывать соразмерность - если распространение инфекции увеличивается, меры контроля также должны стать более строгими.
Рукс признал, что ресурсы полиции ограничены, но
для обеспечения контроля будут проводиться внезапные и целевые проверки.
Глава полиции не считает, что полиция в своей контрольной работе расслабилась, но летом заболеваемость была ниже, и работы стало меньше.