Полиция: контроль за соблюдением ковид-ограничений станет строже

Отвечая на критику инфекционистов о необходимости более строгого контроля за ограничениями, Рукс согласился, что следует искать все возможные способы снижения быстрого распространения инфекции.

По словам Рукса, цель Полиции не состоит в том, чтобы ходить за людьми и контролировать каждый шаг. Всегда необходимо учитывать соразмерность - если распространение инфекции увеличивается, меры контроля также должны стать более строгими.

Рукс признал, что ресурсы полиции ограничены, но

для обеспечения контроля будут проводиться внезапные и целевые проверки.