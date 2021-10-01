Пт, 1.10.2021
Страшный депресняк. Я стала на 10 килограммов крупнее... Потом похудела. Потом стала ездить без конца на велосипеде... У меня еще собачка умерла. Лайма Вайкуле, певица
Лайма Вайкуле, певица
2

Полиция: контроль за соблюдением ковид-ограничений станет строже

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

С ростом заболеваемости Covid-19 в Латвии усилится и контроль за соблюдением ограничений, заявил начальник Государственной полиции Арманд Рукс в передаче LTV Rīta panorāma.

Отвечая на критику инфекционистов о необходимости более строгого контроля за ограничениями, Рукс согласился, что следует искать все возможные способы снижения быстрого распространения инфекции.

По словам Рукса, цель Полиции не состоит в том, чтобы ходить за людьми и контролировать каждый шаг. Всегда необходимо учитывать соразмерность - если распространение инфекции увеличивается, меры контроля также должны стать более строгими.

Рукс признал, что ресурсы полиции ограничены, но

для обеспечения контроля будут проводиться внезапные и целевые проверки.

2

Глава полиции не считает, что полиция в своей контрольной работе расслабилась, но летом заболеваемость была ниже, и работы стало меньше.


НАВЕРХ
Back