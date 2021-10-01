Синоптики рассказали о погоде в первые выходные октября
В первые выходные октября в Латвии ожидается в основном сухая и солнечная погода, температура воздуха поднимется на градус выше, прогнозируют синоптики.
В первые выходные октября в Латвии ожидается в основном сухая и солнечная погода, температура воздуха поднимется на градус выше, прогнозируют синоптики.
Облачность будет небольшой и переменной, существенных осадков не ожидается. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.
Температура воздуха ночью опустится до +2...+ 9 градусов, днем достигнет +12...+17 градусов, теплее всего будет в Курземе.
Аналогичная погода сохранится в первой половине следующей недели. Порывы южного, юго-восточного ветра усилятся до 12-17 метров в секунду.
Не исключено, что и во второй половине следующей недели погода будет преимущественно сухой. Ветер стихнет, а температура воздуха немного понизится.
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В пятницу в Курземе воздух прогреется до +16 градусов
Первый день октября самым теплым и солнечным будет в Курземе, прогнозируют синоптики.
Местами в центральных и восточных регионах Латвии возможен небольшой дождь. На части территории сохранится пасмурная погода.
Максимальная температура воздуха ожидается от +9 градусов в Видземе до +16 градусов в Курземе.
Будет дуть юго-южный, юго-восточный ветер.
В Риге не ожидается значительных осадков, а температура воздуха поднимется до +14 градусов.
Погода в основном определяется западным краем антициклона.