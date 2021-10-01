Синоптики рассказали о погоде в первые выходные октября

Облачность будет небольшой и переменной, существенных осадков не ожидается. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью опустится до +2...+ 9 градусов, днем достигнет +12...+17 градусов, теплее всего будет в Курземе.

Аналогичная погода сохранится в первой половине следующей недели. Порывы южного, юго-восточного ветра усилятся до 12-17 метров в секунду.

Не исключено, что и во второй половине следующей недели погода будет преимущественно сухой. Ветер стихнет, а температура воздуха немного понизится.

Галерея: Осень в Латвии

В пятницу в Курземе воздух прогреется до +16 градусов

Первый день октября самым теплым и солнечным будет в Курземе, прогнозируют синоптики.

Местами в центральных и восточных регионах Латвии возможен небольшой дождь. На части территории сохранится пасмурная погода.

Максимальная температура воздуха ожидается от +9 градусов в Видземе до +16 градусов в Курземе.

Будет дуть юго-южный, юго-восточный ветер.

В Риге не ожидается значительных осадков, а температура воздуха поднимется до +14 градусов.