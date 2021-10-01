В больнице Страдиня может быть объявлено чрезвычайное положение

Аналогичная ситуация в начале сентября была в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) и Даугавпилсской региональной больнице, где из-за Covid-19 было объявлено чрезвычайное положение, а плановые операции были отменены на неопределенный срок.
Однако RAKUS отменила режим чрезвычайной ситуации в середине сентября.
Как сообщалось, на 1 октября в больницу Страдиня назначен визит министра здравоохранения Даниэля Павлютса, который обсудит с ее руководством готовность больницы к наплыву пациентов с Covid-19.
По сравнению с 2019 годом в больнице перепрофилированы и дополнительно созданы койки интенсивной терапии - в данный момент их 88. Больница может обеспечить 150 пациентов дополнительным кислородом, поскольку доступно 150 устройств - как неинвазивных, так и инвазивных.
В настоящее время в больнице Страдиня находятся 55 пациентов с Covid-19, в том числе 18 с тяжелым течением заболевания. За последнюю неделю количество пациентов увеличилось:
больница Страдиня принимает в среднем от семи до десяти пациентов с Covid-19 каждый день.
Согласно разработанному в начале этого года плану наращивания больничного потенциала, по всей стране для лечения пациентов с Covid-19 перепрофилировано и создано более 1000 коек, приобретено 260 единиц оборудования.