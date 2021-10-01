Самоуправление разрешило Шлесерсу проводить акцию протеста в Риге

В Рижской думе подтвердили, что поступила заявка от частного лица на проведение шествия от часов "Лайма" к памятнику Свободы. Мероприятие состоится с 13:00 до 15:00 часов.

В заявке указано максимально допустимое количество участников мероприятия - 50 человек.

Шлесерс, призывая людей на мероприятие 2 октября, написал в Facebook, что премьер-министр Кришьянис Кариньш объявил о введении обязательной вакцинации.

"Это начнется с учителей, врачей и социальных работников. Если народ проглотит это, последуют другие профессии", - заявил Шлесерс.