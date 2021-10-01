Самоуправление разрешило Шлесерсу проводить акцию протеста в Риге
Столичное самоуправление не запретило акцию протеста, которую в субботу, 2 октября, планирует провести лидер партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс.
Столичное самоуправление не запретило акцию протеста, которую в субботу, 2 октября, планирует провести лидер партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс.
В Рижской думе подтвердили, что поступила заявка от частного лица на проведение шествия от часов "Лайма" к памятнику Свободы. Мероприятие состоится с 13:00 до 15:00 часов.
В заявке указано максимально допустимое количество участников мероприятия - 50 человек.
Шлесерс, призывая людей на мероприятие 2 октября, написал в Facebook, что премьер-министр Кришьянис Кариньш объявил о введении обязательной вакцинации.
Как сообщалось, 18 сентября Шлесерс организовал акцию за добровольную вакцинацию, на которую собралось около 1000 человек.