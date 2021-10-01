Прокуратура обвиняет бывшего начальника погранохраны Гарбарса и бизнесмена Пейланса

Бюро внутренней безопасности (БВБ) передало дело Гарбарса в прокуратуру в мае этого года.

В пятницу прокуратура сообщила, что на этой неделе дело передано в суд Латгальского предместья Риги.

Согласно материалам дела, обвиняемый, халатно выполняя обязанности государственного должностного лица, не предпринимал возложенные на него законом меры по надзору за реализацией такого объемного и важного объекта, как строительство инфраструктуры госграницы, чтобы объект соответствовал потребностям ГПО, а финансовые средства были использованы по назначению. Халатность должностного лица повлекла тяжелые последствия, так как государству причинен ущерб на сумму более 5,4 млн евро.

В сентябре БВБ передало в прокуратуру дело для уголовного преследования двух бывших должностных лиц главного управления ГПО, строительного надзирателя, предпринимателя и представителя предприятия о мошенничестве в крупном размере при закупках для строительства инфраструктуры пограничной полосы на границе Латвии и России и обустройства латвийско-белорусской границы.

БВБ получило доказательства того, что представители предприятия, чтобы незаконно снизить затраты на строительство, договорились совершить мошенничество, а упомянутые должностные лица ГПО, обязанностью которых было контролировать вопросы, связанные с выполнением договора, не отреагировали на противозаконные действия представителей предприятия.

Согласно обвинению, представители предприятия при поддержке сотрудников ГПО и строительного надзирателя мошенническим путем получили от ГПО средства на сумму более 7 млн евро.

В ходе досудебного следствия было установлено, что представители упомянутого предприятия дали взятку одному из сотрудников ГПО, чтобы он повлиял на процесс закупок.

После передачи дела в прокуратуру обвинения были предъявлены всем фигурантам дела. Одним из обвиняемых является председатель правления SIA Ceļu būvniecības sabiedrība Igate Марис Пейланс. Он обвиняется в мошенничестве и даче взятки.

Как сообщалось, в целом БВБ передало в прокуратуру для начала уголовного преследования пять дел, связанных с нарушениями при обустройстве восточной границы.