Уже пятую неделю подряд во всем мире сокращается число новых случаев Covid-19

Согласно данным AFP, собранным в четверг, количество новых случаев заражения, регистрируемых во всем мире за день, упало на 11% до 457 000 за неделю.

Число новых случаев Covid-19 начало расти в середине июня в результате распространения наиболее заразного дельта-штамма вируса, который стал преобладающим штаммом во многих странах.

Однако количество подтвержденных случаев составляет лишь небольшую часть от фактического количества инфекций, учитывая, что типы и масштабы тестирования варьируются от страны к стране.

За неделю ситуация улучшилась в большинстве регионов.

В Латинской Америке и Карибском бассейне снижение составляет 31%, на Ближнем Востоке - 21%, а в Азии - 15%. В США и Канаде - на десятую часть меньше.

Ситуация стабильна в Африке, где количество инфекций упало на 1%, и в Европе, где оно выросло на 3%.

В Океании рост составил 11%, но число инфекций осталось низким.

Наибольший рост числа новых случаев произошел в Литве, где рост составил 62%. На втором месте Румыния с 60%, и там госпитализировано рекордное количество людей.

Далее следуют Южная Корея с ростом на 46%, Украина с 36% и Сингапур с 25%.

На другом конце спектра находится Япония с самым резким падением на 42%. Далее следуют Марокко с 37%, Шри-Ланка с 36%, Индонезия с 33% и Израиль с 31%.

В США самое большое количество новых случаев заболевания - 113 000 в день. Далее следуют Соединенное Королевство с 34 500 случаями в день, что на 6% больше прежнего, и Турция, где количество новых случаев снизилось на 11%.

По отношению к населению наибольшее количество новых случаев на этой неделе было в Сербии - 681 случай на 100 000 населения, опережая Монголию и Литву, где они составляют 511 и 450 случаев соответственно.

В США также было самое большое количество смертей - 1924 за сутки. За США следуют Россия (830) и Бразилия (541).

В мире в целом количество регистрируемых смертей в день снизилось на 7% до 7779.

Что касается показателей вакцинации, то уже третью неделю подряд Куба является третьей по величине вакцинации в мире с населением более одного миллиона человек, при этом 2,16% вакцинируются каждый день.

Следом идут Южная Корея и Тайвань с 1,49% и 1,21% соответственно.