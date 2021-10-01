Фармацевтическая компания Merck разрабатывает медикаменты для лечения Covid-19

Лекарство под названием "Молнупиравир" было первоначально разработано для лечения гриппа, которое воздействует на фермент, который вирус использует для размножения.

"Молнупиравир" следует принимать в течение пяти дней два раза в день сразу после появления симптомов. В случае одобрения это будет первый пероральный препарат против Covid-19. На сегодняшний день Covid-19 лечится лекарствами, которые необходимо вводить инъекционно или внутривенно, такими как "Ремдесивир".

Merck утверждает, что препарат должен быть одинаково эффективным против новых типов вируса, которые могут развиться в будущем. Согласно исследованиям, проведенным на сегодняшний день, лекарство было эффективным против всех типов Covid-19, включая очень заразные типы гамма, дельта и му.

В исследование Merck было включено 775 пациентов. В течение месяца 7,3% этих пациентов, получавших таблетки "Молнупиравира", были госпитализированы. Однако в контрольной группе, не принимавшей соответствующий препарат, этот показатель составил 14,1%.