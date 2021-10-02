Иран проводит учения на границе с Азербайджаном и обвиняет его в "повторении угроз Израиля"

"Мы не потерпим присутствия вооруженных сил Израиля около наших границ и их деятельности против национальной безопасности нашей страны, в связи с этим мы примем любые меры, необходимые в данном случае", - приводит телеканал IRIB слова Абдоллахиана.

Он также назвал "расстраивающей" оценки президента Азербайджана военных учений, проводимых Ираном на границе с Азербайджаном.

Интервью Алиева

Все эти заявления иранской стороны последовали за интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева, которое он дал турецкому агентству Anadolu в среду.

По его словам, за все 30 лет независимости Азербайджана Иран никогда не проводил военные учения у границы, поэтому то, что они проводятся именно сейчас - "очень неожиданное событие".

Алиев упрекнул Иран в том, что учения не проводились до прошлогодней войны в Карабахе, когда часть южной границы контролировала армянская сторона.

Алиев также сказал, что "эмоциональная реакция ряда соседних стран на правомерные шаги официального Баку носит временный характер".

Отношения с Израилем

Уже 40 лет Между Ираном и Израилем нет дипломатических отношений. В арабо-израильском конфликте Иран открыто поддерживает палестинскую сторону и движения ХАМАС и "Хезболла".

В 2020 году в иранском городе Абсард в результате вооруженного нападения был убит физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. В Иране считают причастным к этим убийствам израильские спецслужбы. В августе этого года Израиль и США обвинили Иран в нападении на частное судно.

У Азербайджана же с Израилем отношения действительно хорошие, Баку, в частности, экспортирует туда газ, а в июле этого года в Израиле открылось торговое представительство Азербайджана.

Израиль продает Азербайджану оружие, страны в том числе совместно выпускают беспилотники. В 2019 году Азербайджан стал первым иностранным покупателем новых израильских беспилотников "Sky Striker".

По мнению ряда экспертов, именно беспилотники (турецкие и израильские) сыграли решающую роль в прошлогодней войне в Карабахе.

Азербайджанский военный эксперт Узеир Джафаров предполагает, что учения связаны в том числе с усиливающимся влиянием Турции в регионе, не только в Азербайджане (где недавно прошло сразу несколько военных учений двух стран), но и в Грузии.

"Я не вижу угрозы Азербайджану, что последуют дальнейшие действия со стороны Ирана, и будут грубые шаги, это не выгодно самому Ирану, где живут миллионы азербайджанцев", - говорит эксперт. В Иране, преимущественно в северных провинциях, действительно живут азербайджанцы.

Напряжение между Ираном и Азербайджаном стало расти в конце лета. После прошлогодней войны в Карабахе часть дороги между армянскими городами Горис и Капан оказалась под контролем азербайджанских пограничников, которые начали взымать пошлину с грузовиков с иранскими номерами, если те до того посещали Карабах.