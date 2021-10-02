В понедельник армия Великобритании начнет поставлять топливо на заправки

"Почти 200 членов персонала автоцистерн, 100 из которых - водители, с понедельника будут дислоцированы, чтобы оказать временную поддержку, являющуюся частью более масштабных действий правительства по снижению дальнейшего давления на АЗС и решению проблемы нехватки водителей", - говорится в опубликованном в пятницу сообщении правительства к СМИ.
В начале недели отчаянные водители стояли в очередях на заправки, скупая топливо и провоцируя призывы к правительству использовать чрезвычайные полномочия, чтобы обеспечить приоритет в поставке горючего работникам сферы здравоохранения и других важнейших сфер.
"Благодаря огромным усилиям сферы в течение последней недели, мы видим непрерывные признаки того, что ситуация на автозаправочных станциях улучшается",
- сказал министр предпринимательства Великобритании Квази Квартенг.
"Важно отметить, что в Великобритании нет национальной нехватки топлива и людям стоило бы продолжать нормальную покупку горючего. Чем быстрее мы вернемся к нашим нормальным покупательским привычкам, тем быстрее мы сможем вернуться к нормальной ситуации", - добавил он.
Галерея: Проблема с топливом в Великобритании
Правительство признало, что этот кризис вызвал дефицит водителей грузовиков, которые должны поставлять топливо, и беспрецедентный спрос после этого.
В течение недели спрос на топливо стабилизировался и заправки постепенно образуют запасы, однако по-прежнему местами в стране по-прежнему ощущается большая нехватка топлива.
Ассоциация розничных торговцев топливом в четверг сообщила, что запасы иссякли у 27% заправок.
Великобритания подготовила армию, чтобы та могла помочь в обеспечении поставок топлива. Военные водители получили специализированное обучение по поставкам горючего.
Правительство также частично сменило ставшую более строгой после Brexit политику иммиграции, предложив кратковременное освобождение от виз иностранных перевозчиков, чтобы снизить дефицит водителей.