В понедельник армия Великобритании начнет поставлять топливо на заправки

"Почти 200 членов персонала автоцистерн, 100 из которых - водители, с понедельника будут дислоцированы, чтобы оказать временную поддержку, являющуюся частью более масштабных действий правительства по снижению дальнейшего давления на АЗС и решению проблемы нехватки водителей", - говорится в опубликованном в пятницу сообщении правительства к СМИ.

В начале недели отчаянные водители стояли в очередях на заправки, скупая топливо и провоцируя призывы к правительству использовать чрезвычайные полномочия, чтобы обеспечить приоритет в поставке горючего работникам сферы здравоохранения и других важнейших сфер.

"Благодаря огромным усилиям сферы в течение последней недели, мы видим непрерывные признаки того, что ситуация на автозаправочных станциях улучшается",

- сказал министр предпринимательства Великобритании Квази Квартенг.

"Важно отметить, что в Великобритании нет национальной нехватки топлива и людям стоило бы продолжать нормальную покупку горючего. Чем быстрее мы вернемся к нашим нормальным покупательским привычкам, тем быстрее мы сможем вернуться к нормальной ситуации", - добавил он.

Галерея: Проблема с топливом в Великобритании

Правительство признало, что этот кризис вызвал дефицит водителей грузовиков, которые должны поставлять топливо, и беспрецедентный спрос после этого.

В течение недели спрос на топливо стабилизировался и заправки постепенно образуют запасы, однако по-прежнему местами в стране по-прежнему ощущается большая нехватка топлива.

Ассоциация розничных торговцев топливом в четверг сообщила, что запасы иссякли у 27% заправок.

Великобритания подготовила армию, чтобы та могла помочь в обеспечении поставок топлива. Военные водители получили специализированное обучение по поставкам горючего.