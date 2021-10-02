Все меньше жителей Латвии уезжают на заработки в Великобританию

С 1 января, когда в силу вступила новая визовая система для граждан ЕС, до сентября заявки на рабочие визы в Великобританию подали 470 граждан Латвии. 147 заявок были отклонены. Несмотря на то, что "Новости TV3" попросили британское МВД объяснить причины отказа, они не раскрываются. В результате - визы на работу в Великобритании получили только 13 квалифицированных профессионалов и 95 сезонных работников. Выданы 216 виз в порядке исключения, например, на нужды бизнеса.

Посол Великобритании в Латвии, Пол Браммелл в интервью передаче завил - получить разрешение на работу в Великобритании теперь не так просто. Рабочие визы не выдают всем подряд. Оценивается, нужны ли умения профессионала для народного хозяйства страны.

"Есть требование на определенном уровне знать английский язык. Зарплата не может быть меньше 25 600 фунтов в год, таким образом, это не неквалифицированный труд. В разных профессиях эта сумма определенно меньше, например, в медицине и социальной опеке. Предпочтение отдается инженерам, IT-специалистам. Кроме того, работать они могут только на том предприятии, которые было зарегистрировано в программе рабочих виз Министерства внутренних дел", - пояснил посол Браммелл.

Кроме того, прилететь в Великобританию и искать работу на месте, например, в агентствах по трудоустройству, больше нельзя. Чтобы получить визу, конкретное место работы в Великобритании необходимо найти, находясь в Латвии.

Каждый сам должен связывать с британским предприятием, чтобы оно подготовило приглашение на работу в Великобританию. Возможна, причиной того, что только 13 граждан Латвии в этом году смогли получить визу квалифицированной рабочей силы, является и дороговизна виз.

"Трехлетняя виза стоит 610 фунтов, максимальной длительности - пятилетняя виза - 1408 фунтов. Перед выездом из Латвии обязательно необходимо заплатить за здравоохранение, если не ошибаюсь, 624 фунта в год. Эти суммы нужно заплатить сразу еще перед выездом из Латвии. Ожидание подтверждения визы может занять до трех недель", - прокомментировал Пол Браммелл.

В некоторых сферах в Великобритании предусматривают длительную нехватку рабочих рук. Впрочем, британское правительство не хочет официально признавать, что это последствия направленной против граждан ЕС политики иммиграции. Кроме того, у новоприехавших нет прав на получение социальных пособий, даже если они останутся без работы; нет прав на получение муниципальной квартиры за пониженную арендную плату. В свою очередь частные арендаторы потребуют показать визу. Британский посол в Латвии пояснил передаче - рабочих рук не хватает из-за Covid-19, так как экономика быстро развивается.

"В данный момент есть возможность получить кратковременные визы - пяти тысячам водителей грузовиков, 5,5 тысячам работников на птицефермах, на переработке птичьего мяса. Визы в силе три месяца, до Рождества. Однако не нужно думать, что Великобритания закрыта. Есть ряд малоквалифицированных работ, на которые можно получить кратковременные, сезонные визы, например, собирание овощей и фруктов, их обработка, упаковка", - отметил посол.