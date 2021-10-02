Порнозвезда страстными кадрами поздравила мужа - латвийского паркуриста Павла Петкуна

29 сентября Павлу Петкуну исполнилось 29 лет. Его супруга поздравила его в Instagram с помощью пикантных кадров.

О своем дне рождения паркурист говорит, что ему исполнилось 29, но чувствует он себя так, как будто ему исполнилось девять. "Много счастья в день рождения!" - подписала фотографии Рид, добавив эмодзи сердечка.

Павел Петкун родился в 1992 году. Он - популярный паркурист, который свою карьеру в спорте начал в 2009 году. Его поддержал Red Bull, он является активным пользователем соцсетей, например, в Instagram у него более 1,4 миллиона подписчиков. Кроме того, он активно участвует в соцсетях в различных сумасшедших челленджах.

Эшли Мэттьюс, известная как Райли Рид, - американская актриса фильмов для взрослых. Карьеру в порноиндустрии она начала в 2011 году в возрасте 19 лет, а до этого танцевала стриптиз. На данный момент она снялась в более чем 800 фильмах.