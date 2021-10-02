Передача: родители жалуются на то, что школы не проводят дистанционное обучение

Наибольшую озабоченность вызывает то, что процесс онлайн-обучения практически отсутствует. По оценкам родителей, в сентябре была проведена примерно пятая часть уроков, запланированных на весь месяц.

Мать ученицы 5-го класса Марупской государственной гимназии говорит, что в сентябре ее ребенок учился очно всего три дня, потому что из-за болезни учителя пришлось уйти на карантин. И обучение дистанционно почти не проходило.

"Мы первый раз ушли на карантин 13 сентября. В этот день не было уроков. Один урок был 14 сентября. В принципе, в первую неделю было один-два урока, а то и ни одного. Смотря, какой день", - сказала Ильма (имя изменено).

Во время второго карантина проводились минимум три или максимум четыре онлайн-урока в день. По оценкам родителей, только 20% учебной программы могли быть освоены в сентябре.

Директор школы Янис Лагздкалнс сказал, что в какой-то мере родители правы. Однако многие педагоги болеют, и не только Covid-19.

Государственная служба качества образования заявляет, что получила жалобы на ряд школ с такой проблемой, и в основном на отсутствие онлайн-уроков во время дистанционного обучения.