В Омане из-за тропического шторма эвакуированы жители, в том числе латыши

В субботу Национальный комитет Омана по чрезвычайным ситуациям призвал эвакуироваться жителей северных штатов Барка и Сахама, а также прибрежных районов, в том числе и районов столицы Маската, где в воскресенье прогнозируется сильная буря с ветром и ливнями.

"Буря началась в 2 часа ночи по латвийскому времени. В Омане постоянно или частично находятся несколько латышских семей, и наш округ достиг ураган Shaheen, приближающийся со скоростью 150 км/час.

Ночью под громкие звуки сирены и взлеты военных самолетов нас эвакуировали из домов", -

сообщила Мадара Бите, которая сейчас с семьей находится в Омане.

Она рассказала, что, несмотря на то, что все гостиницы переполнены, ее семье с тремя детьми удалось найти в одной из них свободное место. Однако, закрыв глаза всего на пару часов, семья проснулась от того, что в номер затекала вода.

"Оман открыл временные приюты для тех, кому некуда идти, но узнав, что женщины с детьми там отделены от мужчин, мы попытались получить номер в гостинице. Забросили вещи первой необходимости в чемодан и эвакуировались. Наши друзья рассеялись, по-прежнему нет информации о том, что произошло с остальными, так как многие отчаянно искали, где остаться. К сожалению, из-за ситуации с Covid-19 нам не позволили собраться нескольким семьям вместе, недоступна и еда. У нас столько, сколько мы взяли с собой", - рассказала Мадара.

Видео: Шторм в Омане