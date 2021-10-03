Советник президента Куцина не намерена отзывать свою кандидатуру в Конституционный суд

Другой призыв председателя Верховного суда, высказанный Струпишсом в письме в Министерство юстиции, также не был принят во внимание: "(...) при рассмотрении и оценке кандидатов на должность судьи Конституционного суда следует также учитывать практический опыт и специализацию этих кандидатов. Это обеспечило бы представительство в Конституционном суде экспертов в различных областях права. Например, в настоящее время специалист в области уголовного права был бы очень полезен в Конституционном суде. (...) Выдвижение нескольких кандидатов сделало бы этот процесс более открытым и дало возможность Совету юстиции оценивать кандидатов в условиях взаимной конкуренции, тем самым гарантируя, что эту важную государственную должность займут самые сильные, наиболее авторитетные и опытные латвийские юристы".

Оценив одну лишь Куцину, правительство выдвинуло ее кандидатуру в Сейм, Верховный совет дал заключение о ее пригодности, а большинство членов Юридической комиссии Сейма проголосовали за продвижение на заседание Сейма. Однако в​голосовании не участвовала депутат партии "Развитие/За!" Инесе Войка, которая также задала Бордансу ряд вопросов о процедуре. Как ранее сообщало LTV, депутатам некоторых фракций тогда позвонил находившийся с визитом в США президент Латвии Эгил Левитс.

De Facto точно известно, что именно об этих звонках было сказано на заседании фракции "Развитие/За!".

Расшифровка разговор с заседания фракции, которое состоялось 22.09.2021:

Инесе Войка: "Я разговаривала с Нью-Йорком. Я обещала передать все это фракции. Риск для всего правительства состоит в том, что в случае отказа у президента не будет другого выбора, кроме как очень критически относиться к правительству. Придется критиковать министра здравоохранения, который очень плохо работал. Если мы его поддержим, появятся хорошие возможности для совместной работы над законом о лоббировании. Я сказала: "Тогда я передам это фракции", но он сказал: "не передавайте это, а урегулируйте это".

Вита Анда Терауда: "Он мне звонил после Инесе и был также зол. Не говорил о неуважении к президенту, но он говорил о стабильности правительства. С процедурой проблем нет. Министр юстиции имеет полное право выдвигать кандидата в Кабинет министров. Правительство утверждает и идет в Сейм. О проблемах и речи быть не должно, ведь все в самом лучшем порядке".

Инесе Войка: "Она очень хороший кандидат, потому что Левитс ее знает".