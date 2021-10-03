Вс, 3.10.2021
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Советник президента Куцина не намерена отзывать свою кандидатуру в Конституционный суд

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Хотя на этой неделе коалиция решила отложить голосование о кандидате на должность судьи Конституционного суда Ирене Куциной до конца октября, на этой неделе она продолжила встречи с фракциями и депутатами Сейма. После сообщений о личном участии президента Эгила Левитса в поддержке своего советника некоторые оппозиционные партии, вызвав несколько депутатов в Сейм, публично призвали Куцину отозвать свою кандидатуру. Тем не менее она подтвердила передаче Латвийского телевидения De Facto, что не собирается этого делать, так как убеждена в своей пригодности для этой должности, а о вопросах относительно процедуры отбора и общения политиков ей ничего неизвестно.

Между тем министр юстиции Янис Борданс (JKP) считает, что процедура была очень прозрачной, а ставить под сомнение ее - это политические игры.

Продвижение советника президента Ирены Куциной в Конституционный суд (КС), которое неформально обсуждалось в коалиции еще весной, пока идет гладко. Открытый конкурс на должность судьи не объявлялся - вместо этого Министерство юстиции направило приглашение выдвинуть кандидатов в три учреждения: Верховный суд, Конституционный суд и Канцелярию президента. Отборочная комиссия для дальнейшей оценки министром юстиции Бордансом по рекомендации президента решила выдвинуть Куцину.

Конституционный суд заявил, что не будет выражать мнение, чтобы развеять какие-либо сомнения в своей независимости и объективности. В свою очередь председатель Верховного суда Айгарс Струпишс отметил, что суд пока не выдвигает кандидатуры, но призвал не исключать из кандидатов двух юристов, которые в прошлом году среди нескольких кандидатов были оценены Советом юстиции и получили заключение как наиболее подходящие - это Инесе Либиня-Эгнере (JV) и Инесе Никульцева. Однако отборочная комиссия их вообще не оценивала, так как их документы не были поданы вместе с письмом.

Другой призыв председателя Верховного суда, высказанный Струпишсом в письме в Министерство юстиции, также не был принят во внимание: "(...) при рассмотрении и оценке кандидатов на должность судьи Конституционного суда следует также учитывать практический опыт и специализацию этих кандидатов. Это обеспечило бы представительство в Конституционном суде экспертов в различных областях права. Например, в настоящее время специалист в области уголовного права был бы очень полезен в Конституционном суде. (...) Выдвижение нескольких кандидатов сделало бы этот процесс более открытым и дало возможность Совету юстиции оценивать кандидатов в условиях взаимной конкуренции, тем самым гарантируя, что эту важную государственную должность займут самые сильные, наиболее авторитетные и опытные латвийские юристы".

Оценив одну лишь Куцину, правительство выдвинуло ее кандидатуру в Сейм, Верховный совет дал заключение о ее пригодности, а большинство членов Юридической комиссии Сейма проголосовали за продвижение на заседание Сейма. Однако в​голосовании не участвовала депутат партии "Развитие/За!" Инесе Войка, которая также задала Бордансу ряд вопросов о процедуре. Как ранее сообщало LTV, депутатам некоторых фракций тогда позвонил находившийся с визитом в США президент Латвии Эгил Левитс.

De Facto точно известно, что именно об этих звонках было сказано на заседании фракции "Развитие/За!".

Расшифровка разговор с заседания фракции, которое состоялось 22.09.2021: 

Инесе Войка: "Я разговаривала с Нью-Йорком. Я обещала передать все это фракции. Риск для всего правительства состоит в том, что в случае отказа у президента не будет другого выбора, кроме как очень критически относиться к правительству. Придется критиковать министра здравоохранения, который очень плохо работал. Если мы его поддержим, появятся хорошие возможности для совместной работы над законом о лоббировании. Я сказала: "Тогда я передам это фракции", но он сказал: "не передавайте это, а урегулируйте это".

Вита Анда Терауда: "Он мне звонил после Инесе и был также зол. Не говорил о неуважении к президенту, но он говорил о стабильности правительства. С процедурой проблем нет. Министр юстиции имеет полное право выдвигать кандидата в Кабинет министров. Правительство утверждает и идет в Сейм. О проблемах и речи быть не должно, ведь все в самом лучшем порядке".

Инесе Войка: "Она очень хороший кандидат, потому что Левитс ее знает".

Вита Анда Терауда: "Потом началась вторая часть. Если кандидат не будет одобрен Сеймом, то в октябре у него будет много интервью, в которых он будет говорить о том, что он на самом деле думает о наших министрах. Что это может обернуться падением правительства, которого он не хочет. Затем он сказал, что наша дружба все еще в силе, и это работа. И в конце разговора заявил, что это президентская задача, которую я должна выполнить".

Илмарс Дуритис: "Скажите ему, что фракция в шоке".

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Левитс ранее объяснял Латвийскому телевидению, что произошло недоразумение - он просто хотел объяснить как юрист, что отбор кандидатов прошел хорошо, а в качестве сравнения сказал, что придерживаться неправильного толкования процедуры было бы столь же глупо, "как если бы, например, президент необоснованно критиковал правительство или отдельного министра".

Однако после информации о звонках Левитса депутатам оппозиция обратилась к Куциной с призывом снять свою кандидатуру. На этой неделе кандидат на должность судьи Конституционного суда продолжила встречи с депутатами Сейма, чтобы проинформировать о своем видении.

Она не намерена отзывать свою кандидатуру, потому что не видит для этого причин.

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Куцина также очень скупо прокомментировала звонки Левитса политикам. Она узнала из СМИ о том, что президент позвонил депутатам, и ранее она не знала о таком его намерении. Также Куцина не просила Левитса звонить и не отговаривала это делать, сказал советник президента.

Хотя Куцина встречалась с депутатом фракции "Развитие/За!" на этой неделе, поддержка членов партии маловероятна, следует из слов Войки.

Скорее всего, отмена голосования в конце месяца связана с желанием собрать в оппозицию сторонников, которым не хватает 51 голоса, необходимого для избрания судьи Конституционного суда. Все три другие коалиционные партии обещают поддержать кандидатуру Куциной. Представителю "Нового единства" Арвилсу Ашераденсу президент также звонил по этому поводу. "Мы должны понять и увидеть здесь, что депутаты независимы в своих решениях. На самом деле это не балет "Лебединое озеро", где все танцуют в один ритм. Ясно, что парламентарии принимают самостоятельные решения, и я думаю, что у всех президентов разный стиль работы. Что ж, этот президент звонит и интересуется", - не беспокоится Ашераденс, разговор которого с президентом был "коллегиальным ".

Куцину также поддерживает Национальное объединение, которое в начале года уже рассматривало возможность направления ее в Конституционный суд в качестве представителя Сейма, но на тот момент Куцина еще не достигла установленного законом минимального возраста.

Министр юстиции и лидер Новой консервативной партии Янис Борданс, которому постановлением премьер-министра было поручено выбрать кандидата на должность судьи КС, отвергает подозрения в том, что процедура была преднамеренно разработана для продвижения Куциной. Он подчеркивает, что не слышал возражений против ее профессионализма, а обвинения в этой процедуре связаны с политической борьбой.

Борданс подчеркивает, что в целом в КС было более двадцати судей и их искали с помощью различных процедур, поэтому упоминать один случай, когда кандидата нашли путем конкурса, не оправданно. Его задача как министра - не допустить попадания политически или идеологически заинтересованных лиц в Конституционный суд, и это было достигнуто на правительственном уровне. Остальное в руках Сейма.


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