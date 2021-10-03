Советник президента Куцина не намерена отзывать свою кандидатуру в Конституционный суд

Илмарс Дуритис: "Скажите ему, что фракция в шоке".
Левитс ранее объяснял Латвийскому телевидению, что произошло недоразумение - он просто хотел объяснить как юрист, что отбор кандидатов прошел хорошо, а в качестве сравнения сказал, что придерживаться неправильного толкования процедуры было бы столь же глупо, "как если бы, например, президент необоснованно критиковал правительство или отдельного министра".
Однако после информации о звонках Левитса депутатам оппозиция обратилась к Куциной с призывом снять свою кандидатуру. На этой неделе кандидат на должность судьи Конституционного суда продолжила встречи с депутатами Сейма, чтобы проинформировать о своем видении.
Она не намерена отзывать свою кандидатуру, потому что не видит для этого причин.
Куцина также очень скупо прокомментировала звонки Левитса политикам. Она узнала из СМИ о том, что президент позвонил депутатам, и ранее она не знала о таком его намерении. Также Куцина не просила Левитса звонить и не отговаривала это делать, сказал советник президента.
Хотя Куцина встречалась с депутатом фракции "Развитие/За!" на этой неделе, поддержка членов партии маловероятна, следует из слов Войки.
Скорее всего, отмена голосования в конце месяца связана с желанием собрать в оппозицию сторонников, которым не хватает 51 голоса, необходимого для избрания судьи Конституционного суда. Все три другие коалиционные партии обещают поддержать кандидатуру Куциной. Представителю "Нового единства" Арвилсу Ашераденсу президент также звонил по этому поводу. "Мы должны понять и увидеть здесь, что депутаты независимы в своих решениях. На самом деле это не балет "Лебединое озеро", где все танцуют в один ритм. Ясно, что парламентарии принимают самостоятельные решения, и я думаю, что у всех президентов разный стиль работы. Что ж, этот президент звонит и интересуется", - не беспокоится Ашераденс, разговор которого с президентом был "коллегиальным ".
Куцину также поддерживает Национальное объединение, которое в начале года уже рассматривало возможность направления ее в Конституционный суд в качестве представителя Сейма, но на тот момент Куцина еще не достигла установленного законом минимального возраста.
Министр юстиции и лидер Новой консервативной партии Янис Борданс, которому постановлением премьер-министра было поручено выбрать кандидата на должность судьи КС, отвергает подозрения в том, что процедура была преднамеренно разработана для продвижения Куциной. Он подчеркивает, что не слышал возражений против ее профессионализма, а обвинения в этой процедуре связаны с политической борьбой.
Борданс подчеркивает, что в целом в КС было более двадцати судей и их искали с помощью различных процедур, поэтому упоминать один случай, когда кандидата нашли путем конкурса, не оправданно. Его задача как министра - не допустить попадания политически или идеологически заинтересованных лиц в Конституционный суд, и это было достигнуто на правительственном уровне. Остальное в руках Сейма.