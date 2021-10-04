"Отправляют пациентов на смерть": семейные врачи возмущены оскорблениями со стороны Домбравы

По словам Козловской, после программы Preses klubs на канале TV24 от 29 сентября Латвийская ассоциация сельских врачей и Латвийская ассоциация семейных врачей получают тревожные и возмущенные звонки и письма от коллег о том, что они чувствуют себя необоснованно оскорбленными и профессионально униженными за то, в чем их обвинять недопустимо, так как они не отправляют своих пациентов на смерть, а у роста онкологических заболеваний есть совершенно иные причины.

Утверждая, что

"есть семейные врачи, которые сознательно отправляют своих пациентов на смерть…",

и не сообщая об этом правоохранительным органам, господина Домбраву следует призвать к ответственности как соучастника преступления за сокрытие фактов, по сути о преднамеренных убийствах, о которых он, по-видимому, знает, считают медики.

"Мы требуем немедленно обнародовать эти факты, потому что преступная деятельность не допустима ни в одной профессии. Если таких фактов в распоряжении Домбравы нет, его самого стоит призвать к ответственности за оскорбление чести и достоинства семейных врачей, а также за клевету и публичное унижение основной специальности сектора здравоохранения. Заявляя о том, что врачи общей практики "халатны, просто получают деньги и радуются, что пациенты не приходят…" и виноваты в росте онкологических заболеваний в стране, он на самом деле пытается скрыть свою ответственность", - пишут врачи.

По мнению семейных врачей, Янис Домбрава, прекрасно зная о нехватке врачей и медсестер в стране, высоком уровне заболеваемости, "просто получает деньги и радуется", что общественность терпит его осознанную халатность, включая голосование за бюджет, которым невозможно обеспечить население адекватной медицинской помощью и остановить рост онкологических заболеваний. Сейм, используя терминологию Домбравы, "сознательно и небрежно" относится к своим обязанностям на протяжении более 30 лет с момента восстановления независимости Латвии, выделяя на здравоохранение своих граждан лишь половину необходимого финансирования.

Это и есть основная причина, по которой пациентам приходится месяцами ждать консультаций и обследований у специалистов. В результате растет число сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и смертность пациентов.

Из плана совершенствования онкологической отрасли на 2022-2024 гг. следует, что в среднесрочном бюджете на 2022 год запланировано всего 24,26 миллиона вместо требуемых 100,7 миллиона.

В свою очередь, сокращение государственного бюджетного финансирования здравоохранения в целом в ближайшие годы планируется с 4,95% ВВП в этом году до 4,2% ВВП в 2023 году, или почти на 18% меньше.

Ассоциация врачей обратила внимание общественности на то, что данные высказывания Домбравы - настоящая угроза национальной безопасности.