Неизвестный закидал Катлакалнскую церковь бутылками с горючей смесью
В Кекавской волости стену Катлакалнской евангелическо-лютеранской церкви закидали бутылками с горючей смесью, подтвердили в Государственной полиции.
В Кекавской волости стену Катлакалнской евангелическо-лютеранской церкви закидали бутылками с горючей смесью, подтвердили в Государственной полиции.
Полиция получила информацию о повреждении стены евангелическо-лютеранской церкви. По имеющейся в распоряжении полиции информации, в ночь на 3 октября неустановленное лицо несколько раз бросало в стену бутылки с с горючей смесью.
В полиции начата ведомственная проверка.
Полиция также призывает отозваться граждан, у которых есть информация о предполагаемом преступнике или другая информация, которая может быть полезной для расследования
Связаться с полицией можно, позвонив в дежурную часть Баложского участка Госполиции по телефону 6 7 099 200 или по единому круглосуточному телефону полиции 110.