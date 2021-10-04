Пн, 4.10.2021
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Неизвестный закидал Катлакалнскую церковь бутылками с горючей смесью

ФОТО: katlakalns.lv

В Кекавской волости стену Катлакалнской евангелическо-лютеранской церкви закидали бутылками с горючей смесью, подтвердили в Государственной полиции.

Полиция получила информацию о повреждении стены евангелическо-лютеранской церкви. По имеющейся в распоряжении полиции информации, в ночь на 3 октября неустановленное лицо несколько раз бросало в стену бутылки с с горючей смесью.

В полиции начата ведомственная проверка.

Полиция также призывает отозваться граждан, у которых есть информация о предполагаемом преступнике или другая информация, которая может быть полезной для расследования

Связаться с полицией можно, позвонив в дежурную часть Баложского участка Госполиции по телефону 6 7 099 200 или по единому круглосуточному телефону полиции 110.


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