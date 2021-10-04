Неизвестный закидал Катлакалнскую церковь бутылками с горючей смесью

Полиция получила информацию о повреждении стены евангелическо-лютеранской церкви. По имеющейся в распоряжении полиции информации, в ночь на 3 октября неустановленное лицо несколько раз бросало в стену бутылки с с горючей смесью.

В полиции начата ведомственная проверка.

Полиция также призывает отозваться граждан, у которых есть информация о предполагаемом преступнике или другая информация, которая может быть полезной для расследования