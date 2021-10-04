В Балвской больнице не планируют открывать второе отделение Covid-19 за счет детского

В связи со стремительным увеличением числа госпитализированных пациентов с Covid-19 объединение больниц в понедельник открыло отделение Covid-19 в Балви на 14 коек.

При этом учреждение указывает на тот факт, что затраты на открытие отделения Covid-19 в декабре 2020 года государством не покрыты до сих пор.

"Мы выступаем за то, чтобы местным жителям было лучше и лечение было ближе к дому. Во время предыдущей вспышки Covid-19 персонал показал себя как ответственная и профессиональная команда. Этой осенью мы способны вновь мобилизоваться для обеспечения полноценного лечения и обслуживания пациентов", - подчеркивают в больнице.

В декабре 2020 года из-за растущего наплыва пациентов с Covid-19 в больницы детское отделение Балвской больницы было временно интегрировано в терапевтическое, что позволило разместить еще десять коек для пациентов с Covid-19. Однако сейчас открывать второе отделение не планируется, так как очное обучение в школах и детских садах ведет к росту заболеваемости различными вирусами и повышает нагрузку на детское отделение, которому потребуются собственные помещения.

"Мы также надеемся, что население проявит доверие к науке и медицине и сделает выбор в пользу вакцин, которые в кабинетах вакцинации в Балви и Гулбене по предварительной записи может получить любой желающий", - заявили представители больниц.

Учреждение продолжает оказывать услуги по лечению и реабилитации пациентов после Covid-19. Также закуплены четыре аппарата для пациентов, нуждающихся в кислородной терапии в домашних условиях.

С 5 декабря 2020 года до закрытия отделений Covid-19 15 мая в больнице прошли лечение 304 пациента с тяжелой и средней формой заболевания Covid-19.

Как сообщалось, на заседании Государственной оперативной медицинской комиссии в пятницу было принято решение объявить режим повышенной готовности в сфере здравоохранения. В числе прочего комиссия постановила, что с сегодняшнего дня отделения Covid-19 откроются в объединении Балвской и Гулбенской больниц, а также в больницах Тукумса, Лимбажи и Лудзы.