Горел диван: ночью в результате пожара в Риге погиб человек

В 0:40 поступил вызов в квартиру на верхнем этаже пятиэтажного дома, где на площади 15 квадратных метров горел диван и предметы домашнего обихода.

Сотрудники VUGD вынесли из задымленной квартиры человека, у которого врачи Службы неотложной медицинской помощи констатировали смерть.

В 2:40 пожар был ликвидированн. В квартире, где возник пожар, детектора дыма не было.