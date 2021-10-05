Горел диван: ночью в результате пожара в Риге погиб человек
В ночь на вторник, 5 октября, в Риге в результате пожара погиб человек, сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.
В ночь на вторник, 5 октября, в Риге в результате пожара погиб человек, сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.
В 0:40 поступил вызов в квартиру на верхнем этаже пятиэтажного дома, где на площади 15 квадратных метров горел диван и предметы домашнего обихода.
Сотрудники VUGD вынесли из задымленной квартиры человека, у которого врачи Службы неотложной медицинской помощи констатировали смерть.
В 2:40 пожар был ликвидированн. В квартире, где возник пожар, детектора дыма не было.
VUGD напоминает, что наличие детекторов дыма в квартирах и частных домах обязательно.