Вт, 5.10.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Горел диван: ночью в результате пожара в Риге погиб человек

ФОТО: Egor Myznik/Unsplash

В ночь на вторник, 5 октября, в Риге в результате пожара погиб человек, сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.

В 0:40 поступил вызов в квартиру на верхнем этаже пятиэтажного дома, где на площади 15 квадратных метров горел диван и предметы домашнего обихода.

Сотрудники VUGD вынесли из задымленной квартиры человека, у которого врачи Службы неотложной медицинской помощи констатировали смерть.

В 2:40 пожар был ликвидированн. В квартире, где возник пожар, детектора дыма не было.

VUGD напоминает, что наличие детекторов дыма в квартирах и частных домах обязательно.


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