Дмитрий и Александра Боенко о строительстве дома из соломы, домашних родах и семейных традициях

В первую волну Covid-19 семья не успела вернуться из Индии до закрытия латвийской границы и "застряла" там на месяц (об этом здесь ). С того момента прошло больше года.

Александра и Дмитрий в третий раз стали родителями, а еще начали строить экологичный дом на берегу озера. Журналисты Chayka.lv побывали у них в гостях (на месте будущего дома) и поговорили о том, почему жизнь за городом - это бесценный опыт для детей, про совместные путешествия и о том, как им удается сохранять гармонию в отношениях. Кроме того, Александра - сертифицированная доула и учится на акушерку. Она рассказала, что можно сделать, чтобы роды для женщины прошли комфортно, а также об опыте домашних и партнерских родов. В конце интервью затронули тему внутреннего удовлетворения и духовного развития. Посмотрите наше видео и поделитесь им с другими!