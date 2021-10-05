Вт, 5.10.2021
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Никита Троянский, эпидемиолог

Дмитрий и Александра Боенко о строительстве дома из соломы, домашних родах и семейных традициях

ФОТО: Chayka.lv/пресс-фото

Портал Chayka.lv рассказывает про многодетную семью из Даугавпилса - Дмитрия и Александру Боенко. Они стараются придерживаться экологичного образа жизни - сортировать мусор, не употреблять в пищу продукты животного происхождения. А еще они строят необычный дом - из природных материалов - соломы, глины, извести и дерева. 

В первую волну Covid-19 семья не успела вернуться из Индии до закрытия латвийской границы и "застряла" там на месяц (об этом здесь). С того момента прошло больше года.

ФОТО: Chayka.lv/пресс-фото

Александра и Дмитрий в третий раз стали родителями, а еще начали строить экологичный дом на берегу озера. Журналисты Chayka.lv побывали у них в гостях (на месте будущего дома) и поговорили о том, почему жизнь за городом - это бесценный опыт для детей, про совместные путешествия и о том, как им удается сохранять гармонию в отношениях. Кроме того, Александра - сертифицированная доула и учится на акушерку. Она рассказала, что можно сделать, чтобы роды для женщины прошли комфортно, а также об опыте домашних и партнерских родов. В конце интервью затронули тему внутреннего удовлетворения и духовного развития. Посмотрите наше видео и поделитесь им с другими!

Видео: Александра и Дмитрий Боенко


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