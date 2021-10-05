Школьников снова хотят тестировать каждую неделю. "Дистанционку" министр не планирует

Министр признала, что раньше, когда школьники сдавали слюнные тесты, лаборатории не были готовы к такому большому объему работы, поэтому решено было перейти на метод жевательных палочек раз в две недели, что намного дешевле и удобнее для школьников.

"Мы получили подтверждение, что метод жевательных палочек очень быстр и удобен для школьников, поэтому вчера мы начали обсуждение с Министерством здравоохранения, чтобы вернуться к более частому тестированию, то есть делать его снова раз в неделю", - сказала министр. Обсуждение этого вопроса все еще продолжается.

Как сообщалось, с 1 октября все скрининговые тесты на Covid-19 для школьников проводятся методом жевательных палочек.

Министр: пока не идет речи о прекращении очной учебы после осенних каникул

Также министр заявила, что переговоров о закрытии учебных заведений и прекращении очного обучения после осенних каникул не ведется, хотя рассматривается несколько решений, позволяющих оставить школы открытыми при такой высокой заболеваемости Covid-19.

Она напомнила, что у Министерства образования и науки всегда была установка, что школы закрываются последними и открываются первыми. Однако министр понимает, что при стремительном росте заболеваемости, возможно, придется предпринимать и решительные шаги, понимая, что система здравоохранения в Латвии стоит на пороге катастрофы.