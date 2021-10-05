Школьников снова хотят тестировать каждую неделю. "Дистанционку" министр не планирует

Министр признала, что раньше, когда школьники сдавали слюнные тесты, лаборатории не были готовы к такому большому объему работы, поэтому решено было перейти на метод жевательных палочек раз в две недели, что намного дешевле и удобнее для школьников.
"Мы получили подтверждение, что метод жевательных палочек очень быстр и удобен для школьников, поэтому вчера мы начали обсуждение с Министерством здравоохранения, чтобы вернуться к более частому тестированию, то есть делать его снова раз в неделю", - сказала министр. Обсуждение этого вопроса все еще продолжается.
Как сообщалось, с 1 октября все скрининговые тесты на Covid-19 для школьников проводятся методом жевательных палочек.
Министр: пока не идет речи о прекращении очной учебы после осенних каникул
Также министр заявила, что переговоров о закрытии учебных заведений и прекращении очного обучения после осенних каникул не ведется, хотя рассматривается несколько решений, позволяющих оставить школы открытыми при такой высокой заболеваемости Covid-19.
Она напомнила, что у Министерства образования и науки всегда была установка, что школы закрываются последними и открываются первыми. Однако министр понимает, что при стремительном росте заболеваемости, возможно, придется предпринимать и решительные шаги, понимая, что система здравоохранения в Латвии стоит на пороге катастрофы.
При этом охват вакцинацией среди подростков сравнительно высокий, а количество случаев, когда классы переходят на удаленное обучение, не настолько велико, чтобы можно было утверждать, что школы являются значительным очагом инфекции.