Латвийский юрист приговорена к 12 годам тюрьмы за убийство

Суд признал Баумане виновной по статье 116 Уголовного кодекса, а именно в убийстве. Суд постановил взыскать с обвиняемой более 50 000 евро в качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевших. Баумане после вынесения приговора была арестована в зале суда и доставлена в тюрьму.

Что случилось?

Как сообщалось, в 2019 году прокурор Рижской районной прокуратуры передал в суд уголовное дело против Баумане за убийство знакомой женщины.

Согласно информации, представленной в обвинении, обвиняемая по делу познакомилась с будущей жертвой на курсах английского языка. Во время курсов у обвиняемой возникла симпатия к упомянутой женщине.

Баумане чувствовала себя одинокой и надеялась наладить отношения с будущей жертвой. О своих чувствах обвиняемая никак не сообщила женщине, они не встречались и не общались вне упомянутых учебных курсов.

Несколько лет обвиняемая следила за женщиной в социальных сетях, а в 2016 году ей удалось узнать место ее жительства. 12 мая 2017 года во дворе дома на улице Кришьяна Валдемара в Риге Баумане встретила женщину у ее дома с намерением убить, что и осуществила, сделав три прицельных выстрела в спину женщины, в результате чего та погибла.