Рижанка неделями ждет уже растаможенную посылку из Англии. Latvijas pasts объясняет ситуацию

Линда возмущена происходящим на почте. Она ждала с середины сентября, чтобы забрать посылку, которая уже находится в Латвии, прошла "растаможку" и оплачена еще 15 сентября. Было обещано, что в течение 3-5 дней после прибытия посылки, будет прислано оповещение.

Но оно так и не появилось. Линда позвонила в Latvijas pasts и получила ответ: ждать еще дней три-пять. История повторилась. Женщина считает, что это плохая работа почты.

Линда - физиотерапевт, и из Англии заказала необходимые для работы продукты. Сотрудница почты сказала, что в одной системе было показано, что посылка оплачено, в другой - что нет. Сотрудница попросила прислать подтверждение, что посылка оплачена и прошла таможенное оформление. Линда сделала это, ожидая, когда она сможет прийти за посылкой, но тщетно.