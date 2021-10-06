Глава NMPD: Ситуация резко ухудшилась, ночью у больниц образовались очереди

Ципуле пояснила, что такая просьба высказывается уже в третий раз, так как в прошедшие сутки ситуация была очень сложная, ночью образовались даже очереди у больниц, чтобы доставить в них пациентов.

"Прошедшей ночью мы столкнулись с нехваткой мест в больницах, особенно выраженно это было в больницах Рижского региона, в частности, в Огрской, Тукумской и Юрмальской больницах больше не было мест, чтобы разместить в них привезенных c Covid-19 пациентов.

Это означает, что нам необходимо искать, в какие больницы везти пациентов, и в тот момент у них образовались очереди, что в свою очередь привело к ситуации, что бригады еще заняты и мы не можем направить их по другим вызовам", - пояснила Ципуле.

Места в больницах перепрофилируются в конкретный день, например, днем ранее дополнительные места для пациентов с Covid-19 были открыты в Тукумской и Балвской больницах, но в течение двух дней они были заполнены.

"Мы видим, что перегружены больницы, лаборатории и практики семейных врачей, это говорит о том, что кризис распространения Covid-19 не решается успешно", - считает руководитель службы.

По словам Ципуле, в настоящее время вопрос не в том, будет ли введена чрезвычайная ситуация, а в том, когда это произойдет, так как в нынешней ситуации уже нельзя гарантировать предусмотренное Конституцией право людей на здравоохранение.

Как сообщалось, совет по кризисному управлению во вторник не принял решения о введении более строгих антиковидных ограничений в связи с ростом заболеваемости и продолжит их обсуждение в четверг.

Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Кришьяниса Кариньша Сандрис Сабаев, совет заслушал информацию об эпидемиологической ситуации и поручил экспертам подготовить сценарии действий и необходимые проекты правовых актов, чтобы остановить рост заболеваемости Covid-19, предотвратить переполнение больниц и обеспечить доступ к основным медицинским услугам.

Члены совета согласились, что сейчас необходимы решительные действия для ограничения Соvid-19.