Рейтинги партий: растет популярность СЗК и "Нового Единства"

На первом месте в рейтинге партий - "Согласие", за которое готовы проголосовать 12% избирателей. На втором месте СЗК - 8,3%, на третьем "Новое Единство" - 8,2%.

Четвертое место в рейтинге занимает Национальное объединение, пятое - "Для развития/За!". Если бы парламентские выборы состоялись в сентябре, пятипроцентный барьер преодолела бы и партия Алдиса Гобземса "Закон и порядок".

Около 5% голосов набрали бы "Прогрессивные", Латвийское объединение регионов, Новая консервативная партия, "Латвия на первом месте" и Русский союз Латвии.

Рейтинг партии "За человечную Латвию" (ранее KPV LV) составил менее 1%.