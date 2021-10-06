Ср, 6.10.2021
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Рейтинги партий: растет популярность СЗК и "Нового Единства"

Кришьянис Кариньш ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В сентябре на 1 процентный пункт вырос рейтинг оппозиционного Союза зеленых и крестьян (СЗК) и на 1,5 процентного пункта - премьерской партии "Новое Единство", сообщило во вторник Латвийское телевидение со ссылкой на данные опроса SKDS.

На первом месте в рейтинге партий - "Согласие", за которое готовы проголосовать 12% избирателей. На втором месте СЗК - 8,3%, на третьем "Новое Единство" - 8,2%.

Четвертое место в рейтинге занимает Национальное объединение, пятое - "Для развития/За!". Если бы парламентские выборы состоялись в сентябре, пятипроцентный барьер преодолела бы и партия Алдиса Гобземса "Закон и порядок".

Около 5% голосов набрали бы "Прогрессивные", Латвийское объединение регионов, Новая консервативная партия, "Латвия на первом месте" и Русский союз Латвии.

Рейтинг партии "За человечную Латвию" (ранее KPV LV) составил менее 1%.

Уже третий месяц подряд сокращается число избирателей, которые заявили, что не намерены голосовать на выборах. В июле их доля составляла 22,3%, в августе - 20%, в сентябре - 18,6%.


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