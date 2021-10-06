Нет основания утверждать, что вакцинация от Covid-19 вызывает бесплодие или другие опасные заболевания

О том, что вакцинация не подвергает женщин риску бесплодия, сообщают также The Conversation, Deutsche Welle и другие проверенные источники. Гораздо более серьезную опасность представляет сама инфекция. Прививки от Covid-19 не являются причиной эректильной дисфункции или бесплодия, а вот сам вирус создает опасность и того, и другого, указал профессор урологии из Университета Майами Ранджит Рамасами. В свою очередь женщина, утверждающая обратное в своем видео, ни на какие официальные данные не ссылается.

"Прививая детей, которые не чувствительны к этому вирусу и практически не болеют, мы обрекаем их иммунную систему на разрушение и провоцируем и у них все вышеописанные реакции".

Это утверждение вводит в заблуждение. Хотя большинство детей легко переносят Covid-19, осенью педиатры ожидают увеличения числа госпитализаций. Дети также иногда болеют в тяжелой форме и попадают в больницы. С начала пандемии в Латвии Covid-19 заболели почти 18 тысяч детей в возрасте до 19 лет, свидетельствуют данные Центра по контролю и профилактике заболеваний Латвии (SPKC).

CNN сообщает, что, вопреки исследованиям на ранней стадии пандемии, дети могут заразиться так же, как и взрослые. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), показатели инфицирования Covid-19 среди подростков в возрасте от 5 до 17 лет были такими же высокими, как и среди взрослых от 18 до 49 лет, и выше, чем показатели среди взрослых старше 50 лет. В отчете Американской академии педиатрии и Ассоциации детских больниц указано, что на 16 сентября по сообщениям из 24 штатов Нью-Йорка 0,1% — 2,0% всех случаев заболевания детей Covid-19 закончились госпитализацией, и 0,00% — 0,03 всех случаев заболевания детей закончились летально.

"Прививка не защищает от заболевания, и, как уже выяснилось на практике, после нее болеют тяжело и даже умирают".

Re:Check ранее уже писал, что вакцины в первую очередь предназначены для защиты людей от серьезного течения болезни, госпитализации и смерти. Как показывает опыт, они успешно выполняют эту функцию. Исследования показывают, что вакцины обеспечивают надежную защиту от госпитализации и смерти даже для варианта Дельта. CDC представил данные, показывающие, что невакцинированные люди в четыре с половиной раза чаще заражаются Covid-19 и в 11 раз чаще умирают от болезни, чем полностью вакцинированные. "Мы не ждем того, что вакцинированный не может заболеть. Мы ждем, чтобы он не умер, и чтобы не попал в больницу в тяжелейшем состоянии", - сказала Гардовска во время эфира Министерства здравоохранения.

"Прививка сильно снижает неспецифический иммунитет, что провоцирует развитие и усиление острых и хронических заболеваний, в том числе аутоимунных и опухолевых".

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"Сама прививка вызывает серьезные осложнения со стороны сосудов и крови, что приводит к тромбозам, инсультам и инфарктам, даже у людей, не склонных к ним".

Как во время прямого эфира на тему вакцинации рассказала Гардовска, серьезные эффекты после вакцинации от Covid-19 крайне редки. Риск от побочных эффектов достаточно редкий, несравнимый с риском, который возникает, заболевая этой болезнью. Утверждение о том, что вакцинация якобы снижает иммунитет, также является безосновательным.