Нет основания утверждать, что вакцинация от Covid-19 вызывает бесплодие или другие опасные заболевания
Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания врет или несознательно обманывает.
Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания врет или несознательно обманывает.
Латвийские пользователи Facebook активно делятся видео, в котором некая женщина говорит, что после вакцинации от Covid-19 развивается бесплодие, рак, разрушается иммунная система, и вообще вакцинация от заболевания не защищает, а наоборот - убивает. Re:Check рассказывает, почему эти мифы безосновательны или не соответствуют правде.
Женщина в видео говорит:
Этот вопрос недавно обсуждался во время прямого эфира Министерства здравоохранения на Facebook. Во время эфира у зрителей была возможность задать экспертам вопросы по поводу вакцинации.
Профессор и руководитель Клиники детских заболеваний Детской клинической университетской больницы Даце Гардовска во время эфира указала, что нет никакого физиологического объяснения таким мифам о раке, бесплодии и других серьезных болезнях после этих вакцин. “Опасения есть всегда — даже тогда, когда мы что-то едим, пьем или принимаем какие-то лекарства,” сказала профессор. Она напомнила, что вакцина не меняет наш генетический код. Гардовска также сказала, что волнение о бесплодии может возникать у мальчиков и молодых мужчин от влияния самого вируса. “Этот вирус цепляется к тем клеткам, которые имеют рецепторы, которые также находятся в тестикулах, и тогда такое поражение возможно”.
О том, что вакцинация не подвергает женщин риску бесплодия, сообщают также The Conversation, Deutsche Welle и другие проверенные источники. Гораздо более серьезную опасность представляет сама инфекция. Прививки от Covid-19 не являются причиной эректильной дисфункции или бесплодия, а вот сам вирус создает опасность и того, и другого, указал профессор урологии из Университета Майами Ранджит Рамасами. В свою очередь женщина, утверждающая обратное в своем видео, ни на какие официальные данные не ссылается.
Это утверждение вводит в заблуждение. Хотя большинство детей легко переносят Covid-19, осенью педиатры ожидают увеличения числа госпитализаций. Дети также иногда болеют в тяжелой форме и попадают в больницы. С начала пандемии в Латвии Covid-19 заболели почти 18 тысяч детей в возрасте до 19 лет, свидетельствуют данные Центра по контролю и профилактике заболеваний Латвии (SPKC).
CNN сообщает, что, вопреки исследованиям на ранней стадии пандемии, дети могут заразиться так же, как и взрослые. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), показатели инфицирования Covid-19 среди подростков в возрасте от 5 до 17 лет были такими же высокими, как и среди взрослых от 18 до 49 лет, и выше, чем показатели среди взрослых старше 50 лет. В отчете Американской академии педиатрии и Ассоциации детских больниц указано, что на 16 сентября по сообщениям из 24 штатов Нью-Йорка 0,1% — 2,0% всех случаев заболевания детей Covid-19 закончились госпитализацией, и 0,00% — 0,03 всех случаев заболевания детей закончились летально.
Re:Check ранее уже писал, что вакцины в первую очередь предназначены для защиты людей от серьезного течения болезни, госпитализации и смерти. Как показывает опыт, они успешно выполняют эту функцию. Исследования показывают, что вакцины обеспечивают надежную защиту от госпитализации и смерти даже для варианта Дельта. CDC представил данные, показывающие, что невакцинированные люди в четыре с половиной раза чаще заражаются Covid-19 и в 11 раз чаще умирают от болезни, чем полностью вакцинированные. "Мы не ждем того, что вакцинированный не может заболеть. Мы ждем, чтобы он не умер, и чтобы не попал в больницу в тяжелейшем состоянии", - сказала Гардовска во время эфира Министерства здравоохранения.
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Как во время прямого эфира на тему вакцинации рассказала Гардовска, серьезные эффекты после вакцинации от Covid-19 крайне редки. Риск от побочных эффектов достаточно редкий, несравнимый с риском, который возникает, заболевая этой болезнью. Утверждение о том, что вакцинация якобы снижает иммунитет, также является безосновательным.
Вакцина не ослабляет иммунную систему, а наоборот укрепляет ее, образовывая антитела, которые, в свою очередь, создают иммунитет к болезни. Об этом пишет Всемирная организация здравоохранения, CDC и другие надежные источники.