В США казнили умственно отсталого мужчину

Смертный приговор 61-летнему Эрнесту Джонсону был приведен в исполнение во вторник при помощи смертельной инъекции. Приговор был приведен в исполнение после того, как верховный суд США отказался рассматривать отложение возможного наказания.

Джонсон в 1994 году во время ограбления убил трех работников магазина. За это преступление его приговорили к смертной казни.

Адвокаты мужчины наставили, что смертный приговор нельзя приводить в исполнения из-за его умственной отсталости.

Несколько тестов подтвердили, что у Джонсона ментальное состояние ребенка, а его навыки чтения - на уровне ученика третьего класса. Джонсон родился с алкогольным синдромом плода, так как его мать во время беременности очень много употребляла алкоголь.

Адвокаты указали на решение Верховного суда от 2002 года, которым было установлено, что смертный приговор умственно отсталым лицам идет в противоречие с 8-й поправкой к Конституции, запрещающие жестокие наказания.

Суд штата Миссури еще в прошлом году отказался отложить исполнение приговора. Губернатор штата также отказался блокировать его. За отложение исполнения приговора выступали активисты, некоторые политики и Папа Римский Франциск.

Сам Джонсон хотел, чтобы смертной казнью стал расстрел, однако его просьба была отклонена. Незадолго до смерти он распространил сообщение, в котором извиняется за совершенное.