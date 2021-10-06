В России после публикации видео с изнасилованиями заключенных возбуждены семь уголовных дел

Ранее было известно о трех уголовных делах, возбужденных в связи с насильственными действиями сексуального характера. Два новых дела возбуждены по статье о превышении служебных полномочий, еще два - также по статье о насильственных действиях сексуального характера, сообщает CК.

По данным следствия, указанные преступления совершались в период с января 2020 года по май 2021 года на территории туберкулезной больницы Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) в отношении четырех осужденных.

ФСИН, в свою очередь, сообщила об увольнении начальника туберкулезной больницы ФСИН в Саратовской области Павла Гаценко, замначальника этого учреждения по безопасности и оперативной работе Сергея Салова, начальника оперативного отдела Антона Бочкова и начальника отдела безопасности Сергея Мальцева.

Ранее в отставку ушел глава УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов.

ФСИН заявляет, что документы об освобождении Федотова от должности были направлены еще 22 сентября.

В сентябре Gulagu.net опубликовал пять фотографий со сценами сексуального насилия и пыток в тюремной больнице в Саратовской области, а 4 октября обнародовал видео изнасилований трех заключенных в этом учреждении ФСИН.