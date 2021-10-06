Рижанин не понимает, почему EuroPark выписал ему штраф за парковку

Штраф должен быть оплачен в течение двух недель. Гинту повезло, потому что он заглянул в почтовый ящик всего за день до истечения срока выплаты штрафа. Глядя на фото зафиксированного нарушения, мужчина был в недоумении, потому что неясно, действительно ли машина была припаркована на платной стоянке.

Мужчину смущает тот факт, что штраф мог получить и водитель, который заехал на стоянку только для того, чтобы развернуться.

Водитель автомобиля также не понимает, почему он получил штраф в письме, а не в электронном виде по электронной почте, которую он просматривает каждый день.

Представитель компании Робертс Бомис указывает, что при въезде на парковку фиксируется время въезда и выезда, эти данные сравниваются с произведенной оплатой, если таковой не было, то, к сожалению, выдается штрафная квитанция. Кроме того, указанной стоянкой можно бесплатно пользоваться в течение тридцати минут, однако остановку необходимо зарегистрировать в приложении.

Сотрудник компании указывает, что если автомобиль припаркован (припаркован более чем на 5 минут), есть основания полагать, что автостоянка использовалась для парковки, и если не была произведена оплата, EuroPark выписывает указанный штраф.

Санта Заране из Центра защиты прав потребителей напоминает, что если водитель не удовлетворен наложенным штрафом, он может быть обжалован в компании. Кроме того, гражданин должен быть доступен по декларированному адресу или чаще заглядывать в почтовый ящик.