Швеция приостанавила вакцинацию молодых людей в возрасте до 30 лет вакциной Moderna

Перерыв изначально продлится до 1 декабря.

По данным агентства, получены доказательства повышенного риска побочных эффектов, таких как воспаление сердечной мышцы (миокардит) и воспаление перикарда (перикардит).

"В целях предосторожности Агентство общественного здравоохранения решило временно прекратить использование вакцины Moderna, Spikevax, для всех, кто родился в 1991 году и позже", - сказано в заявлении, в котором говорится, что эти группы должны получить вакцину Pfizer/BioNTech.

Риск, по-видимому, особенно высок при применении второй вакцины Moderna и в течение нескольких недель после второй вакцинации, и более выражен среди молодых мужчин и мальчиков.

Как сказано в сообщении агентства, симптомы обычно проходят сами по себе, но они должны быть оценены врачом.

"Тем, кто недавно был вакцинирован второй дозой Moderna, не стоит беспокоиться, поскольку риск очень низок, но полезно знать, на какие симптомы следует обращать внимание", - сказал государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл.

В Швеции 81 000 человек в этой возрастной группе уже получили первую вакцину, но им не будет предложена вторая вакцина, сообщило агентство, добавив, что "ведутся обсуждения лучшего решения для этой группы".