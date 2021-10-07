Трагедия под Краснодаром. 16-летняя девочка родила в общественном туалете и задушила младенца

Когда мать девушки узнала о беременности дочери, она так и не повела ее в клинику.

В конце концов, 16-летняя девочка родила в общественном туалете недалеко от своего дома, затем положила новорожденного лицом на подушку, в результате чего ребенок задохнулся. На этом череда трагических событий не закончилась - через несколько дней в результате сильного кровотечения скончалась сама девушка.

Три дня она мучилась от сильных болей, но мать молодой женщины не обращалась за медицинской помощью. Женщина вызвала медиков только тогда, когда дочь уже не подавала признаков жизни. По прибытии врачи констатировали смерть девочки.

"Мать подростка боялась ажиотажа, поэтому не вызвала скорую помощь. Она пыталась остановить кровотечение сама", - говорится в заявлении.

Правоохранители признают, что женщина перед родами ввела своей дочери вещество, способствующее родам, поэтому ребенок родился преждевременно.