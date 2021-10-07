В авариях в Риге погибли два человека

В среду около 9:30 на ул. Спилвес в Риге грузовик Daf сбил женщину, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Около 15:30 на Мукусальском кольце в Риге произошло столкновение автомобиля Volvo и грузовика Daf. После столкновения Volvo врезался в металлические ограждения, водитель автомобиля погиб.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала восемь водителей, за превышение скорости оформлено 236 протоколов.