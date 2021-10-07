Латвийский производитель натуральной косметики MARENCE стал официальным партнером Riga Fashion Week

Мода - это не просто одежда, это - целостный образ. В то время как самые современные модельеры подчеркивают, что основным модным трендом является спортивное подтянутое тело, а костюм второстепенен, специалисты MARENCE убеждены, что сияющая, ухоженная кожа - важнейшая основа моды и личного стиля.

Сегодня весь прогрессивный мир ориентирован на природные ресурсы и естественную, "медленную" красоту, четко видя, к чему ведет быстродействующая агрессивная косметика и инвазивные процедуры. В этом отношении компания MARENCE находится в авангарде индустрии красоты, создавая свои продукты на основе экстрактов пресноводных зеленых грязей, сертифицированных ECOCERT.

Такой целостный подход к красоте через здоровье и благополучие обеспечивает MARENCE заметное место в самом центре модных событий в Латвии и Балтии.

О MARENCE

MARENCE - латвийский производитель косметики, биоактивных продуктов и профессиональных СПА-продуктов. Все средства по уходу за лицом и телом MARENCE содержат экстракты уникального латвийского натурального продукта - пресноводной зеленой грязи (лимуса), научно зафиксированные под №1, №2, №3, для обеспечения биологической активности продукта на глубочайшем уровне.

Пресноводная зеленая грязь MARENCE добывается на глубине 7 метрового озера в национальном природном парке Разна. Производство компании находится в Кекаве. За последние 5 лет в производство и исследования продукции MARENCE вложен почти миллион евро. У MARENCE есть профессиональные партнеры-дистрибьюторы в Канаде, Австрии, Германии, Нидерландах, компания экспортирует свою продукцию во многие страны мира.