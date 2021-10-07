Без сертификатов и масок: в Риге стремительно растет число нарушений в связи с Covid-19
В Риге стремительно растет количество нарушений ограничений в связи с Covid-19, заявил на пресс-конференции начальник полиции самоуправления Риги Юрис Лукасс.
В Риге стремительно растет количество нарушений ограничений в связи с Covid-19, заявил на пресс-конференции начальник полиции самоуправления Риги Юрис Лукасс.
Он отметил, что часть общества расслабилась за лето и с наступлением осени менее тщательно соблюдает установленные ограничения.
За все лето в рижском общественном транспорте констатировано 59 случаев, когда пассажиры не использовали маски для лица, а с 1 сентября по 6 октября зафиксировано уже 60 нарушений. По запросу АО Pasažieru vilciens полиция провела проверки также в поездах, и за несколько дней было выявлено 85 нарушений.
Как пояснил Лукасс, нарушения в основном связаны с неиспользованием масок. Однако есть и другие, например, участие в развлекательных мероприятиях без действующего сертификата Covid-19.
В связи с ростом распространения Covid-19 и учащением нарушений муниципальная полиция начала работу в усиленном режиме.