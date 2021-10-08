Пт, 8.10.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Аборт - личное дело женщины или общества? Что думают об этом мамы Латвии

ФОТО: Gustavo Fring/Pexels

"Как женщина, которая сделала аборт в далеком прошлом, могу точно сказать - это крест, который придется нести всю жизнь", - делится с "Чайкой" Диана, мама двоих детей. Она считает, что муки совести - это неизбежное наказание за аборт. Но никто другой не вправе решать за нее. По мнению другой героини, занимаясь сексом, мы понимаем, чем это может закончиться. Мы несем полную ответственность за происходящее, "а не та жизнь, что зародилась, и которой даже не дали шанса".

Вопрос абортов вызывает много споров, так как затрагивает медицинские и правовые, финансовые, психологические и моральные аспекты. "Чайка" поговорила с женщинами и экспертами на эту острую тему. Сегодня их героини - мамы, которым задали одинаковые вопросы.

Анастасия, 34 года. Мама двоих детей. Думала об аборте

Для вас аборт приемлем?

Приемлем. Бывают разные ситуации, и человек сам должен решать, как поступить.

Запрет абортов ущемляет права женщины?

Да, и это неправильно. У любого человека должен быть выбор. Я не думаю, что аборт приносит радость. Женщина переживает и взвешивает свое решение, и идет на этот обдуманный шаг не просто так. На это есть какая-то причина.

Антиабортное движение пролайф - гуманная или безответственная инициатива?

Безответственная. Да, рождаемость увеличится. Но какая будет жизнь у этих детей и их родителей? Количество отказников увеличится. Если ребенка оставят, то не факт, что его будут любить. Ребенок должен быть желанным, от этого семьи будут счастливы. А много счастливых семей - счастливое государство.

Думая об аборте, вы сталкивались с осуждением или критикой близких или врачей?

Нет, так как я не делилась мыслями. Думаю, они были от паники. В течение дня все встало на свои места и больше не возникал этот вопрос в голове.

Если женщина решилась на аборт, она должна советоваться с отцом ребенка?

Она должна пообщаться с отцом ребенка и рассказать ему. Пара должна поговорить и выяснить причины. Прийти к общему мнению.

Как быть в случае, если мужчина против аборта?

Лично я выслушала бы доводы, проанализировала ситуацию и приняла решение. То есть, последнее слово - за женщиной.

Сделавшая аборт женщина должна испытывать стыд или мучения совести?

Она никому ничего не должна. Это ее решение и ей с этим жить.

Что бы вы посоветовали девушкам и женщинам, которые решают - делать или не делать аборт?

Перестать слушать, что говорят другие. Это ваша жизнь и это ваше решение. Вы все делаете правильно.

Алёна, 38 лет. Мама пятерых детей. Думала об аборте

Для вас аборт приемлем?

Обычно все сразу думают, что я против абортов, потому что сама ни разу не делала. Но я понимаю сомнения женщин в такие моменты. У женщины должен быть выбор, тем более, что рождение ребенка - это во всех смыслах затратный процесс.

Запрет абортов ущемляет права женщины?

Никто не должен регулировать этот вопрос в жизни женщины, кроме нее самой. Иначе получается, что у женщины нет права распоряжаться собственным телом.

Антиабортное движение пролайф - гуманная или безответственная инициатива?

Я понимаю их мотивы и то, чем они руководствуются, но не приемлю категоричности их подхода. Жизнь нежеланного и нелюбимого ребенка - вряд ли стоит такой ценой помогать женщинам решиться на рождение ребенка.

Думая об аборте, вы сталкивались с осуждением или критикой близких или врачей?

Да, с врачом обсуждала и делилась с подругами. Осуждения не встретила, только поддержку в любом варианте. Хотя врач облегченно вздохнула и не скрывала своих чувств, когда я сообщила, что решила родить.

Если женщина решилась на аборт, она должна советоваться с отцом ребенка?

С отцом можно поговорить и посоветоваться, если отношения здоровые. Но это большая редкость и довольно часто я встречала ситуации, где мужчины манипулировали женщиной именно через ребенка.

Как быть в случае, если мужчина против аборта?

Рассчитывать в любом случае нужно только на себя и поступать лучше, как хочется самой. Это, конечно, идеальная картинка, но очень хотелось бы, чтобы женщины понимали свою ответственность.

Сделавшая аборт женщина должна испытывать стыд или мучения совести?

Не должна, но, скорее всего, будет. Я работаю с женщинами, сделавшими аборт. Сожалеют 99%. Потому что никто им не сказал, что они имеют право не хотеть ребенка и не быть рады беременности.

Что бы вы посоветовали девушкам и женщинам, которые решают - делать или не делать аборт?

Ничего. Потому что это - личный выбор каждой. Советы со стороны тут неуместны. Но поддержка нужна каждой в любом варианте.

Диана, 33 года. Мама двух детей. Сделала аборт

Для вас аборт приемлем?

Каждый человек вправе решать сам, что делать со своим телом. Конечно, можно сказать, что женщина обязана оставить ребенка, что это грех… Но разве не грех родить и оставить ребенка в детдоме? Родить и проклинать его за то, что он "испортил всю жизнь" или сбросить ребёнка на своих родителей, потому что "не нагулялась"?

Мне кажется, рожать нужно тогда, когда женщина готова морально и физически дарить любовь маленькому ангелочку и посвятить всю себя его воспитанию. Поэтому, аборт приемлем, но не так, чтобы женщина на аборт как на работу ходила.

Запрет абортов ущемляет права женщины?

Мне кажется, в таком запрете ничего хорошего нет. Если женщина захочет сделать аборт, она его сделает другим способом, который может в будущем навредить ее здоровью. Данный запрет ущемляет права женщин. Лучше бы, прежде чем что-то запрещать, давали больше информации о контрацепции.

Антиабортное движение пролайф - гуманная или безответственная инициатива?

Каждый человек имеет право на свое мнение. Но, не зная ситуации, в которой находится женщина, лишение ее права выбора делать аборт мне кажется немного нечестным по отношению к ней. Ведь если подумать логически, никто не делает аборт просто так. На это есть веские причины. Почему люди, не знающие женщину и ее мотивы, должны решать, как ей правильно поступить? Есть одна хорошая поговорка - "Прежде чем осуждать человека, надень его обувь и пройди его путь".

Думая об аборте, вы сталкивались с осуждением или критикой близких или врачей?

Беременность не была запланирована, я была в шоке, когда увидела две полоски. Близкие подруги поддержали, понимали, что в тот момент я была не готова стать мамой.

Своей маме я так и не смогла сказать - побоялась. Хотя через год она все равно узнала. Поговорили с ней, она спросила, почему я не рассказала. В итоге мы закрыли эту тему и больше ее не поднимаем.

Сделавшая аборт женщина должна испытывать стыд или мучения совести?

Как женщина, которая сделала аборт в далеком прошлом, могу точно сказать - это крест, который придется нести всю жизнь. Женщина сама себя съедает за этот поступок, поэтому тут уже дело не в том, что женщина должна. Женщина будет испытывать мучения совести. Насчет стыда скажу, что мы живем в такое время, когда люди делятся на два лагеря: одни тебя поддержат, а другие застыдят. Причем, не важно, что ты сделаешь - всегда найдутся и те и другие.

Если женщина решилась на аборт, она должна советоваться с отцом ребенка?

Мужчина должен знать, что от него ждут ребенка. Вдруг это будет толчком к тому, чтобы взять женщину в охапку и унести к себе домой со словами "будем рожать, все будет у нас хорошо, не бойся". А может он станет поддержкой в подготовке к аборту и после него.

Но, по большому счету, все зависит от отношений между женщиной и мужчиной, может и не стоит кому-то сообщать о беременности и решении сделать аборт. Тут все зависит от ситуации.

Как быть в случае, если мужчина против аборта?

Затрудняюсь ответить на этот вопрос, так как не была в подобной ситуации. Но мне кажется, мужчина должен не давить на женщину, а задуматься - почему от него не хотят рожать.

Что бы вы посоветовали девушкам и женщинам, которые решают - делать или не делать аборт?

Сначала поговорить с отцом ребёнка, попробовать принять правильное решение вместе. Если такой возможности нет, то помнить, что это твоя жизнь и какой бы ты выбор не сделала, в этот момент он был правильным. А на будущее, чтобы такие ситуации не повторялись, всё-таки серьёзно задуматься о контрацепции.

Ирина, 42 года. Мама троих детей. В свое время сделала аборт

Для вас аборт приемлем?

Есть отдельные случаи, когда женщина может сделать аборт. Право имеет всегда. Другой вопрос, как она будет жить после. После потери ребёнка я - ярая противница абортов.

Запрет абортов ущемляет права женщины?

Это создает угрозы здоровью женщин, так как, скорее всего, увеличивается количество женщин, прерывающих беременность нелегально. Затрудняюсь ответить, ущемляет ли этот факт их права.

Антиабортное движение пролайф - гуманная или безответственная инициатива?

Думаю, надо рассматривать каждый случай отдельно. Иногда это может быть безответственно, иногда гуманно. Ведь мы, когда занимаемся сексом, знаем о последствиях. Мы несём ответственность, а не та жизнь, что зародилась и которой даже не дали шанса.

Думая об аборте, вы сталкивались с осуждением или критикой близких или врачей?

До и после аборта не делилась ни с кем. Но и потом прямого осуждения и критики не было.

Если женщина решилась на аборт, она должна советоваться с отцом ребенка?

Если это не изнасилование, то должна обязательно советоваться. Принимать окончательное решение - сама.

Если мужчина против аборта, не является ли это давлением и нарушением прав женщины?

Давление имеет право быть, но не нарушение прав. У отца тоже могут быть права. Не согласованное с ним решение в таком случае - нарушение его прав. Но, как уже говорила, каждый случай индивидуален и могут быть исключения.

Сделавшая аборт женщина должна испытывать стыд или мучения совести?

Нет, но будет. И вполне вероятно не сразу, а по прошествии времени.

Как быть в случае, если мужчина против аборта?

Не допустить того, чтобы оказаться в таком положении. А если попала, то конечное решение принимать только женщине. Понимая последствия, что этого мужчины, скорее всего, в её жизни уже не будет.

Что бы вы посоветовали девушкам, которые сейчас думают, делать аборт или нет?

Если девушка - не жертва насилия, то оставить ребеночка. Какой бы беспросветной ни казалась ситуация в данный момент, она изменится. С появлением ребенка в самой женщине открываются новые ресурсы. Главное - не бояться, что будет, а решать проблемы по мере их поступления. И всегда найдется рядом тот, кто протянет руку помощи.

Кстати

Знаете ли вы, что 28 сентября в мире отмечают Глобальный день действий за доступ к безопасным и легальным абортам. Понятие легальности в разных странах отличается. Например, лишь в 37% стран по всему миру разрешен аборт по экономическим или социальным причинам, а по желанию женщины - в 34% стран.


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