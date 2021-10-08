Аборт - личное дело женщины или общества? Что думают об этом мамы Латвии

Если женщина решилась на аборт, она должна советоваться с отцом ребенка?

Мужчина должен знать, что от него ждут ребенка. Вдруг это будет толчком к тому, чтобы взять женщину в охапку и унести к себе домой со словами "будем рожать, все будет у нас хорошо, не бойся". А может он станет поддержкой в подготовке к аборту и после него.

Но, по большому счету, все зависит от отношений между женщиной и мужчиной, может и не стоит кому-то сообщать о беременности и решении сделать аборт. Тут все зависит от ситуации.

Как быть в случае, если мужчина против аборта?

Затрудняюсь ответить на этот вопрос, так как не была в подобной ситуации. Но мне кажется, мужчина должен не давить на женщину, а задуматься - почему от него не хотят рожать.

Что бы вы посоветовали девушкам и женщинам, которые решают - делать или не делать аборт?

Сначала поговорить с отцом ребёнка, попробовать принять правильное решение вместе. Если такой возможности нет, то помнить, что это твоя жизнь и какой бы ты выбор не сделала, в этот момент он был правильным. А на будущее, чтобы такие ситуации не повторялись, всё-таки серьёзно задуматься о контрацепции.

Ирина, 42 года. Мама троих детей. В свое время сделала аборт

Для вас аборт приемлем?

Есть отдельные случаи, когда женщина может сделать аборт. Право имеет всегда. Другой вопрос, как она будет жить после. После потери ребёнка я - ярая противница абортов.

Запрет абортов ущемляет права женщины?

Это создает угрозы здоровью женщин, так как, скорее всего, увеличивается количество женщин, прерывающих беременность нелегально. Затрудняюсь ответить, ущемляет ли этот факт их права.

Антиабортное движение пролайф - гуманная или безответственная инициатива?

Думаю, надо рассматривать каждый случай отдельно. Иногда это может быть безответственно, иногда гуманно. Ведь мы, когда занимаемся сексом, знаем о последствиях. Мы несём ответственность, а не та жизнь, что зародилась и которой даже не дали шанса.

Думая об аборте, вы сталкивались с осуждением или критикой близких или врачей?

До и после аборта не делилась ни с кем. Но и потом прямого осуждения и критики не было.

Если женщина решилась на аборт, она должна советоваться с отцом ребенка?

Если это не изнасилование, то должна обязательно советоваться. Принимать окончательное решение - сама.

Если мужчина против аборта, не является ли это давлением и нарушением прав женщины?

Давление имеет право быть, но не нарушение прав. У отца тоже могут быть права. Не согласованное с ним решение в таком случае - нарушение его прав. Но, как уже говорила, каждый случай индивидуален и могут быть исключения.

Сделавшая аборт женщина должна испытывать стыд или мучения совести?

Нет, но будет. И вполне вероятно не сразу, а по прошествии времени.

Как быть в случае, если мужчина против аборта?

Не допустить того, чтобы оказаться в таком положении. А если попала, то конечное решение принимать только женщине. Понимая последствия, что этого мужчины, скорее всего, в её жизни уже не будет.

Что бы вы посоветовали девушкам, которые сейчас думают, делать аборт или нет?

Если девушка - не жертва насилия, то оставить ребеночка. Какой бы беспросветной ни казалась ситуация в данный момент, она изменится. С появлением ребенка в самой женщине открываются новые ресурсы. Главное - не бояться, что будет, а решать проблемы по мере их поступления. И всегда найдется рядом тот, кто протянет руку помощи.