Пт, 8.10.2021
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Лиене Ципуле, руководитель NMPD
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СМИ: Состояние Ларисы Гузеевой ухудшилось

Лариса Гузеева ФОТО: Кадр из видео

СМИ сообщили, что российской актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой внезапно стало хуже. В Сети появилась информация о том, что ее легкие поражены уже на 65%. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Гузеевой рекомендовали дыхательную гимнастику, наблюдение и контроль лабораторных показателей. Если сатурация опустится ниже 95, то ведущей проведут лечение кислородом.

В конце сентября знаменитость написала в Instagram: "Всегда считала, что здоровье - это очень интимно. Ну я же не Сталин, чтобы всей Стране докладывали, что да как со мной. Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь. Прошу всех: не звонить мне и моей семье. Очень прошу. Поставьте себя на мое место. Мне и так страшно. Спасибо за понимание".

Ранее СМИ сообщили, что 62-летняя телеведущая Лариса Гузеева была госпитализирована в московскую городскую клиническую больницу в Коммунарке.

На тот момент у нее был отрицательный результат теста на коронавирус. Ей его сделали в больнице. Состояние звезды оценивалось как стабильное. Диагноз не назывался. Кроме того, имелась информация о "сильном стрессе" у телеведущей.


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