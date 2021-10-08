СМИ: Состояние Ларисы Гузеевой ухудшилось

В конце сентября знаменитость написала в Instagram: "Всегда считала, что здоровье - это очень интимно. Ну я же не Сталин, чтобы всей Стране докладывали, что да как со мной. Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь. Прошу всех: не звонить мне и моей семье. Очень прошу. Поставьте себя на мое место. Мне и так страшно. Спасибо за понимание".



Ранее СМИ сообщили, что 62-летняя телеведущая Лариса Гузеева была госпитализирована в московскую городскую клиническую больницу в Коммунарке.