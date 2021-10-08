СМИ: Состояние Ларисы Гузеевой ухудшилось
СМИ сообщили, что российской актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой внезапно стало хуже. В Сети появилась информация о том, что ее легкие поражены уже на 65%. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
СМИ сообщили, что российской актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой внезапно стало хуже. В Сети появилась информация о том, что ее легкие поражены уже на 65%. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Гузеевой рекомендовали дыхательную гимнастику, наблюдение и контроль лабораторных показателей. Если сатурация опустится ниже 95, то ведущей проведут лечение кислородом.
В конце сентября знаменитость написала в Instagram: "Всегда считала, что здоровье - это очень интимно. Ну я же не Сталин, чтобы всей Стране докладывали, что да как со мной. Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь. Прошу всех: не звонить мне и моей семье. Очень прошу. Поставьте себя на мое место. Мне и так страшно. Спасибо за понимание".
Ранее СМИ сообщили, что 62-летняя телеведущая Лариса Гузеева была госпитализирована в московскую городскую клиническую больницу в Коммунарке.
На тот момент у нее был отрицательный результат теста на коронавирус. Ей его сделали в больнице. Состояние звезды оценивалось как стабильное. Диагноз не назывался. Кроме того, имелась информация о "сильном стрессе" у телеведущей.