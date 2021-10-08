Все уже не только посмотрели "Игру в кальмара", но и бросились вырезать леденцы. Рассказываем, что происходит

17 сентября на стриминговой платформе Netflix вышел южнокорейский сериал "Игра в кальмара" (Squid Game), за две недели картина возглавила топ самых популярных на платформе. Очень кратко о сюжете: участники гонки за денежный приз проходят ряд испытаний, в основе которых детские игры. Не справился - умер.

Теперь в TikTok поклонники сериала и простые пользователи стали переносить испытание "Сахарные соты" в реальность (без смертей!), пытаясь повторить его.

Суть испытания: Вырезать иголкой нужную фигуру из дальгоны - популярной корейской сладости. В случае, если сладость развалилась - участник проигрывает.

Видео: Отрывок из сериала с игрой в "Сахарные соты"

Тиктокеры тоже участвуют в испытании (#dalgonacandy и #squidgamecandy):

Помимо самой игры, стал популярен и метод приготовления карамели. Их очень много, но ниже приводим самый востребованный рецепт.

Немного о сладостях дальгона

Как пишет Tjournal, в Южной Корее эти конфеты продаются прямо на улице. Пик популярности леденцов приходился на 90-е: их продавали в небольших палатках рядом со школами, а если покупателю удавалось вырезать фигуру, то он получал вторую сладость бесплатно.

В начале 2000-х палатки исчезли, однако после выхода сериала снова становятся популярны.