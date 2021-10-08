Пт, 8.10.2021
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Вилнис Кирсис, вице-мэр Риги

Все уже не только посмотрели "Игру в кальмара", но и бросились вырезать леденцы. Рассказываем, что происходит

ФОТО: скриншот

Всю последнюю неделю в TikTok появляются все новые видео, на которых пользователи пытаются приготовить "карамель" как в "Игре в кальмара". Этим дело не ограничивается, и они пытаются выдавить из нее рисунок - прямо как в одном из испытаний в сериале. 

Контекст

17 сентября на стриминговой платформе Netflix вышел южнокорейский сериал "Игра в кальмара" (Squid Game), за две недели картина возглавила топ самых популярных на платформе. Очень кратко о сюжете: участники гонки за денежный приз проходят ряд испытаний, в основе которых детские игры. Не справился - умер.

Теперь в TikTok поклонники сериала и простые пользователи стали переносить испытание "Сахарные соты" в реальность (без смертей!), пытаясь повторить его. 

Суть испытания: Вырезать иголкой нужную фигуру из дальгоны - популярной корейской сладости. В случае, если сладость развалилась - участник проигрывает.

Видео: Отрывок из сериала с игрой в "Сахарные соты"

Тиктокеры тоже участвуют в испытании (#dalgonacandy и #squidgamecandy): 

@k.aza.f

Reply to @nobodyatgmail.com Goodbye 😬 I know, You hate this trend, but sorry, not sorry 😂 ##fyp ##squidgame ##squidgamecandy

♬ Squid Game - Green Light Red Light - Yovinca Prafika
@momakwon

Tell me if you loved the movie! 🙋🏻‍♀️ ##squidgame ##squidgamenetflix ##korean ##korea ##dalgonacandy ##squidgamecandy ##koreandrama ##kmom

♬ Squid Game - Green Light Red Light - Yovinca Prafika
@spider_slack

Nossa 😔##squidgame ##squidgamecandy ##squidgameedit

♬ Squid Game - Green Light Red Light - Yovinca Prafika
@k.aza.f

🤯 ##fyp ##squidgame ##squidgamecandy

♬ Squid Game - Green Light Red Light - Yovinca Prafika
@biteswithlily

Let’s see if I’d survive the dalgona candy challenge in Squid Game 😳🍯⭐️ ##squidgame ##squidgamenetflix ##dalgona ##squidgamecandy

♬ Squid Game - Green Light Red Light - Yovinca Prafika

Помимо самой игры, стал популярен и метод приготовления карамели. Их очень много, но ниже приводим самый востребованный рецепт. 

Ингредиенты:

  • сахар - полторы столовые ложки ИЛИ ½ столовой ложки;
  • пищевая сода - щепотка.

Приготовление:

  1. Греем полторы столовые ложки сахара на слабом огне.
  2. Как только сахар начинает плавиться - начинайте мешать его деревянной палочкой. Обязательно смотрите, чтобы сахар не пригорел! 
  3. Когда сахар станет "карамельным" и сменит цвет на коричневый, снимаем его с огня и добавляем щепотку соды, продолжая помешивать.
  4. Пока карамель не застыла - выливаем ее на силиконовую поверхность или пергамент и чем-нибудь придавливаем, чтобы сделать получившуюся массу плоской.
  5. Фигура, которую вы хотите вырезать, выдавливается при помощи любой формы для печенья.

Рецепты наглядно: 

@chefgenevieve

Dalgona candy challenge #foodtiktok #todayilearned #squidgame #dalgonacandy

♬ Life Goes On - Oliver Tree
@erictriesit

Reply to @im_a_pogue_4_life Squid Game dalgona part 2 ##squidgame ##squidgamenetflix ##dalgona ##dalgonacandy ##korean ##koreandrama ##korea ##netflix

♬ Squid Game - Green Light Red Light - Yovinca Prafika

Немного о сладостях дальгона

Как пишет Tjournal, в Южной Корее эти конфеты продаются прямо на улице. Пик популярности леденцов приходился на 90-е: их продавали в небольших палатках рядом со школами, а если покупателю удавалось вырезать фигуру, то он получал вторую сладость бесплатно.

В начале 2000-х палатки исчезли, однако после выхода сериала снова становятся популярны. 

@dealforcoupon

The granny may wonder why her dalgona candy sells really well recently😂##fyp ##viral ##squidgame ##squidgamenetflix ##squidgamecandy ##dalgonacandy

♬ Squid Game - Carrot

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