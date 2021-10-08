"Невакцинированных Covid-19 имеет по полной". Левитс позабавил соцсети новым высказыванием
В гостях у программы "Персона дня с Велтой Пуриней" побывал президент Латвии Эгил Левитс. Один фрагмент из интервью с ним основательно смутил зрителей.
В гостях у программы "Персона дня с Велтой Пуриней" побывал президент Латвии Эгил Левитс. Один фрагмент из интервью с ним основательно смутил зрителей.
Президент Латвии в интервью комментировал ситуацию с Covid-19 в стране, однако сравнения, которые он использовал в своей речи, сбили с толку пользователей Сети.
Twitter отреагировал:
"Те, кто не вакцинирован, тех сейчас Covid, как говорится, имеет по полной.
Нет, это говорит не сосед Женя у магазина. Это говорит Эгил по ТВ".
...tie kas nav vakcinēti, tos tagad, kovids, tagad, kā sakot, ņem priekšā pa pilno.— Lauris Lizbovskis (@bowskis) October 6, 2021
Nē, šo nesaka kaimiņš Žeņa pie veikala. Šo saka Egils TV
"Адаптировался к жаргону антиваксеров в понятной языковой манере 🤷♂️"
Pielāgojās antivaxeru žargonam, skaidri saprotamā valodas manierē🤷♂️— Mārtiņš Ainis Roga (@AinisRoga) October 7, 2021
"И что же, по-вашему, означает "имеет" на латышском языке? Не надо всех мерить отвратной меркой Гобземса, тогда все будет хорошо!"
Значения на изображении:
1) подвергнуть какому-то действию;
2) бранить; остро критиковать; стыдить.
Un ko tad,Jūsuprāt,nozīmē “ņemt priekšā” latviešu valodā? Nevajag visus ar gobzema derdzīgo olekti mērīt, tad būs labi! pic.twitter.com/baPjQeCjcm— Dace Dzērve (@DDzrve) October 6, 2021
"Так мило. Выходит, он не знает значения этого слова 😅"
tik jauki. sanāk, ka viņš nezina šo vārdu nozīmi 😅— Andris Tihomirovs (@atihomirovs) October 6, 2021
"Это звучит настолько неестественно, как Шлесерс в старомодной одежде на бульдозере, изображающий Ленина на Авроре".
Stc, tas izklausās tikpat nedabīgi kā Šlesers vecmodīgās drēbēs uz buldozera tēlo Ļeņinu uz Auroras.— Vineta SB (@Vinux_S) October 6, 2021