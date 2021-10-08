Пт, 8.10.2021
Я вижу три явных преимущества от прихода Lidl в Латвию: во-первых, новые рабочие места; во-вторых, усиление конкуренции в секторе розничной торговли. И, наконец, конкуренция должна привести к снижению цен для потребителей и расширению выбора. Вилнис Кирсис, вице-мэр Риги
Вилнис Кирсис, вице-мэр Риги

"Невакцинированных Covid-19 имеет по полной". Левитс позабавил соцсети новым высказыванием

Эгил Левитс ФОТО: Zane Bitere/LETA

В гостях у программы "Персона дня с Велтой Пуриней" побывал президент Латвии Эгил Левитс. Один фрагмент из интервью с ним основательно смутил зрителей.

Президент Латвии в интервью комментировал ситуацию с Covid-19 в стране, однако сравнения, которые он использовал в своей речи, сбили с толку пользователей Сети. 

"А именно ситуация такова. Половина наших жителей вакцинирована, вторая - не вакцинирована. Те, кто вакцинирован, намного и гораздо больше защищены. В свою очередь те, кто не вакцинирован, тех сейчас Covid, как говорится, имеет по полной", - сказал Левитс. 

Twitter отреагировал:

"Те, кто не вакцинирован, тех сейчас Covid, как говорится, имеет по полной.

Нет, это говорит не сосед Женя у магазина. Это говорит Эгил по ТВ".

"Адаптировался к жаргону антиваксеров в понятной языковой манере 🤷‍♂️"

"И что же, по-вашему, означает "имеет" на латышском языке? Не надо всех мерить отвратной меркой Гобземса, тогда все будет хорошо!"

Значения на изображении:

1) подвергнуть какому-то действию;

2) бранить; остро критиковать; стыдить. 

"Так мило. Выходит, он не знает значения этого слова 😅" 

"Это звучит настолько неестественно, как Шлесерс в старомодной одежде на бульдозере, изображающий Ленина на Авроре".


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