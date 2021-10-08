"Невакцинированных Covid-19 имеет по полной". Левитс позабавил соцсети новым высказыванием

Президент Латвии в интервью комментировал ситуацию с Covid-19 в стране, однако сравнения, которые он использовал в своей речи, сбили с толку пользователей Сети.

"А именно ситуация такова. Половина наших жителей вакцинирована, вторая - не вакцинирована. Те, кто вакцинирован, намного и гораздо больше защищены. В свою очередь те, кто не вакцинирован, тех сейчас Covid, как говорится, имеет по полной", - сказал Левитс.

"Те, кто не вакцинирован, тех сейчас Covid, как говорится, имеет по полной.

Нет, это говорит не сосед Женя у магазина. Это говорит Эгил по ТВ".

...tie kas nav vakcinēti, tos tagad, kovids, tagad, kā sakot, ņem priekšā pa pilno.



Nē, šo nesaka kaimiņš Žeņa pie veikala. Šo saka Egils TV — Lauris Lizbovskis (@bowskis) October 6, 2021

"Адаптировался к жаргону антиваксеров в понятной языковой манере 🤷‍♂️"

Pielāgojās antivaxeru žargonam, skaidri saprotamā valodas manierē🤷‍♂️ — Mārtiņš Ainis Roga (@AinisRoga) October 7, 2021

"И что же, по-вашему, означает "имеет" на латышском языке? Не надо всех мерить отвратной меркой Гобземса, тогда все будет хорошо!"

Значения на изображении:

1) подвергнуть какому-то действию;

2) бранить; остро критиковать; стыдить.

Un ko tad,Jūsuprāt,nozīmē “ņemt priekšā” latviešu valodā? Nevajag visus ar gobzema derdzīgo olekti mērīt, tad būs labi! pic.twitter.com/baPjQeCjcm — Dace Dzērve (@DDzrve) October 6, 2021

"Так мило. Выходит, он не знает значения этого слова 😅"

tik jauki. sanāk, ka viņš nezina šo vārdu nozīmi 😅 — Andris Tihomirovs (@atihomirovs) October 6, 2021

"Это звучит настолько неестественно, как Шлесерс в старомодной одежде на бульдозере, изображающий Ленина на Авроре".